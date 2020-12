Výstava v Nitrianskej galérii sa zaoberá prepojením umenia a prírody

Nitra 15. decembra (TASR) – Nitrianska galéria v utorok oficiálne sprístupní výstavu zloženú z diel viac ako dvoch desiatok výtvarníkov. Projekt s názvom Do prírody galérie? ponúkne v Reprezentačných sálach napríklad diela Martina Benku, Oresta Dubaya, Ernesta Zmetáka, Karola Plicku, ale aj mladej generácie umelcov.



Podľa slov kurátorky Ľudmily Kasaj Poláčkovej je výstava úvahou o správaní, postavení a vnímaní umelca i človeka a jeho prepojením s prírodou. „Návštevník Nitrianskej galérie bude konfrontovaný so stopami prírody prenesenej do galérie pomocou výtvarných diel. Projekt je o spätosti človeka s prírodou, ale aj o jeho odviazaní z nej,“ uviedla Kasaj Poláčková.



Výstava Do prírody galérie? potrvá do 28. februára. Ako pripomenula jej kurátorka, návštevníkom pripomenie, že v tichu prírody si viac uvedomujeme, že prežitie skutočného života nenájdeme v peniazoch a veciach, ktoré iba nahrádzajú pocit šťastia. „V tichu galérie si zasa uvedomíme, že po prírode je umenie to jediné, čo nás presahuje,“ dodala Kasaj Poláčková.