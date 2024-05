Výstava v NMG priblíži 70 rokov ochrany prírodnej rezervácie Šomoška

Lučenec 10. mája (TASR) - V Novohradskom múzeu a galérii (NMG) v Lučenci v piatok otvárajú výstavu s názvom 70 rokov ochrany Šomošky. Návštevníkom predstaví štátnu prírodnú rezerváciu, ktorá prezentuje pozostatky búrlivej sopečnej činnosti z konca treťohôr a začiatku štvrtohôr. TASR o tom za NMG informovala Diana Lajzová.



Výstavu 70 rokov ochrany Šomošky NMG pripravila v spolupráci s Chránenou krajinnou oblasťou Cerová vrchovina. Lokalitu chcú návštevníkom predstaviť prostredníctvom fotografického a textového materiálu, ale tiež s pomocou zbierkových predmetov, vrátane preparátov rôznych druhov živočíchov.



"K dispozícii budú aj ukážky hornín a možnosť započúvať sa do zvukového prejavu vtáctva lesov Šomošky. Výstava bude doplnená zostrihom tých najzaujímavejších záberov z fotopascí či možnosťou nahliadnuť na staré listiny a dokumenty z obdobia počas vzniku a vývoja ochrany rezervácie," priblížila Lajzová s tým, že v súvislosti s výstavou sú pripravené aj viaceré environmentálne interaktívne aktivity.



Šomoška bola za štátnu prírodnú rezerváciu vyhlásená vo februári 1954. Nachádza sa v blízkosti obce Šiatorská Bukovinka medzi vrchom Šiator a bývalou sopkou Medveš. Medzi najväčšie zaujímavosti lokality patrí Kamenné more či Kamenný vodopád, ktorý vznikol stuhnutím bazaltovej lávy do pravidelných stĺpcov. Prírodnou rezerváciou prechádza aj Náučný chodník Šomoška, ktorý končí na rovnomennom hrade z 13. storočia.