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Výstava v Novej Bani zavedie ľudí do exotickej tureckej kaviarne

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Pohronské múzeum Foto: TASR - Ján Krošlák

Turecká kaviareň slúži ako orientálna kulisa pre hlavný príbeh - prezentáciu nálezov príslušenstva na fajčenie tabaku používaného v modernom období.

Autor TASR
Nová Baňa 8. júna (TASR) - V Pohronskom múzeu v Novej Bani sprístupnili verejnosti výstavu s názvom Meštianska kultúra fajčenia tabaku, ktorá návštevníkov zavedie do exotického sveta tureckej kaviarne. Výstavu tematicky doplní prednáška venovaná fajkárstvu v regióne, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 11. júna. Informovala o tom riaditeľka múzea Jana Potocká.

Ako uviedla, turecká kaviareň slúži ako orientálna kulisa pre hlavný príbeh - prezentáciu nálezov príslušenstva na fajčenie tabaku používaného v modernom období. „Vystavené predmety tvoria unikátnu zbierku Archeologického múzea v Krakove, ktorá pochádza zo 17. až prvej polovice 20. storočia,“ priblížila Potocká. Na výstave uvidia návštevníci napríklad jednodielne hlinené fajky, čibuky či porcelánové fajčiarske doplnky.

Výstavu tematicky doplní prednáška s názvom Fajkárstvo na strednom Slovensku, ktorá podľa Potockej prinesie najnovšie poznatky o výrobe hlinených fajok na širšom území stredného Slovenska. „Priblížime jeho vývoj od 18. storočia, cez zlatý vek fajkárstva v prvej polovici 19. storočia až po zánik produkcie fajok a jeho príčiny,“ podotkla Potocká s tým, že so záverečným obdobím produkcie je spojená aj Nová Baňa prostredníctvom kachliarskeho majstra Jozefa Benča.

Výstava Meštianska kultúra fajčenia tabaku potrvá v Pohronskom múzeu v Novej Bani do 30. septembra.
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