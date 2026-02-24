< sekcia Regióny
Výstava v Oponiciach predstaví obdobie tureckých vojen
Výstava v Aponiovskej knižnici okrem vojenských udalostí priblíži aj výhody, ktoré priniesol kontakt osmanskej a európskej civilizácie.
Autor TASR
Oponice 24. februára (TASR) - Vzácne tlače zo 16. storočia a zaujímavosti z obdobia tureckých vojen ponúkne výstava s názvom Aponiovci v službách koruny. V priestoroch Aponiovskej knižnice v Oponiciach ju návštevníci môžu vidieť od 2. do 31. marca. Ako priblížil správca knižnice Ondrej Šomodi, výstava prenesie návštevníkov do roku 1526, teda do obdobia, keď Osmani porazili uhorskú armádu v bitke pri Moháči a na 150 rokov sa stali našimi susedmi.
Výstava v Aponiovskej knižnici okrem vojenských udalostí priblíži aj výhody, ktoré priniesol kontakt osmanskej a európskej civilizácie. Rozvinul sa najmä obchod a niektoré nové produkty a zvyky sa stali bežnou každodennou skutočnosťou. „Práve Osmani priviezli kávu do Viedne a neskôr aj do Uhorska a zakladali v Budíne prvé kaviarne. Osmanská expanzia rezonovala už v 16. storočí aj v literatúre, ktorú predstavíme návštevníkom počas výstavy. Nebudú však chýbať ani známe diela romantizmu, v ktorých rezonuje boj s Turkami. Dobové veduty nám zas ukážu bitky na našom území a na záver máme pár prekvapení, vďaka ktorým sa na okamih prenesiete priamo na bojisko 16. storočia pri Fiľakove či Nových Zámkoch,“ doplnil Šomodi.
