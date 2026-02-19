< sekcia Regióny
Výstava v Oravskej galérii skúma, čo znamená žáner zátišia dneška
Autorka sa zameriava na zátišia dnešnej doby a na stopy, ktoré po sebe zanecháva ľudská prítomnosť v prostredí neustáleho konzumu.
Autor TASR
Dolný Kubín 19. februára (TASR) - Nová výstava malieb Denisy Slavkovskej v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne skúma, čo dnes znamená žáner zátišia v čase, keď predmety, technológie aj estetika každodennosti menia podobu rýchlejšie než kedykoľvek predtým. Ako TASR informovali z galérie, výstava je verejnosti prístupná v Župnom dome v Dolnom Kubíne do 10. mája.
Autorka sa zameriava na zátišia dnešnej doby a na stopy, ktoré po sebe zanecháva ľudská prítomnosť v prostredí neustáleho konzumu. Kým historické zátišie často demonštrovalo majetok prostredníctvom drahých predmetov, Slavkovská obracia pozornosť k samotnému obalu - k papierovej nákupnej taške s nádychom luxusu.
„Obsah tašiek ostáva zámerne nečitateľný a viacznačný - sú plné aj prázdne zároveň, ako zátišie, ktoré je aj nie je. Výstava vstupuje do dialógu s tradíciou aj konfrontáciou s dielom zo zbierok Oravskej galérie: Zátišie s mandolínou od Emila Balla, ktoré tvorí historický kontrapunkt k súčasným obrazom,“ priblížila kurátorka výstavy Jana Babušiaková.
Podľa jej slov motív dočasnosti nadväzuje na symboliku pominuteľnosti - ak kedysi zhasnutá sviečka či uvädajúce kvety pripomínali pominuteľnosť, dnes ju možno najpresnejšie vyjadruje tovar, ktorý kupujeme a vzápätí nahrádzame ďalším. K hre s predstieraním sa pridáva aj materiálový detail, dekoratívne rámy niektorých diel sú vytvorené z papierovej hmoty.
„Tašky zobrazené v obrazoch ožívajú a získavajú vlastný charakter - od drsných previazaných úch až po jemné, ´baletkové´ skrútenia so stužkou. Lesklé živicové povrchy a drsné výstupky papierovej hmoty pozývajú divákov k osobným asociáciám a k pozornejšiemu čítaniu bežných objektov,“ dodala kurátorka.
