Výstava v Partizánskom pripomína významné udalosti „dvojkových“ rokov

Partizánske 11. mája (TASR) - Výstava na pešej zóne na Námestí SNP v Partizánskom pripomína významné udalosti, ktoré sa v meste stali v rokoch končiacich dvojkou. Dovedna 20 panelov s fotografiami a textami si tam obyvatelia a návštevníci budú môcť pozrieť do jesene. TASR o tom v stredu informovala konateľka Vydavateľstva Tempo Martina Števčíková.



"Výstava Dvojkové roky sa začína rokom 1942, pokračuje zaujímavosťami v rokoch 1952, 1962, tiež 1972 a 1982. Načrie aj do nedávnej minulosti a spomenie pozoruhodné udalosti, ktoré sa stali v Partizánskom v rokoch 1992, 2002 a 2012," uviedla Števčíková.



Autori výstavy podľa nej čerpali informácie z redakčného archívu, kroniky mesta, pamätnej knihy, rôznych archívnych materiálov a kníh, prospektov a publikácií o meste a mestských častiach. "Návštevníci sa dozvedia, že v roku 1942 navštívil Baťovany spisovateľ a vtedajší správa Matice slovenskej Jozef Cíger Hronský, v roku 1962 poctila mesto svojou návštevou herečka Marína Kráľovičová a pred desiatimi rokmi bol do siene čestných občanov mesta uvedený akademický sochár Tibor Bartfay," priblížila.



Výstava sa zameriava aj na okrúhle výročia, ktoré si v meste pripomínajú tento rok, súčasťou expozície sú i úspechy výnimočných ľudí spätých s Partizánskym, spoločenské míľniky a športové triumfy.



Na tvorbe expozície sa obsahovo a graficky podieľalo Vydavateľstvo Tempo, technicky ju zabezpečila Mestská umelecká agentúra Partizánske.