Výstava v Ponitrianskom múzeu približuje históriu Trianonu

Nitra 21. júla (TASR) - Históriu Trianonu a versaillského mierového systému, vytvorenie zahraničného a domáceho odboja počas prvej svetovej vojny, vznik Československej republiky, ale aj zaujímavé momenty zo zákulisia mierových rokovaní predstavuje aktuálna výstava v Ponitrianskom múzeu v Nitre. Návštevníci si ju môžu pozrieť do 16. augusta, informovala o tom Zuzana Vilčeková z Ponitrianskeho múzea.



Výstava vznikla vďaka podpore vlády SR v rámci Roku Milana Rastislava Štefánika. Ponitrianske múzeum ju pripravilo v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom, Múzeom Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom a Spoločnosťou Milana Rastislava Štefánika. Fotodokumentáciu poskytli Česká tlačová kancelária, Historical Society of Pennsylvania, Hoover Institution and Archives, Jan and Betka Papanek Foundation, Masarykov ústav a archív AV ČR, v. v. i., Slovenská národná knižnica a Slovenský národný archív.



Trianonská mierová zmluva bola súčasťou systému mierových zmlúv uzavretých na parížskej mierovej konferencii. Nástupnícke štáty Rakúsko-Uhorska ju vnímali diametrálne odlišne. Pre Československo, Rumunsko a Kráľovstvo Srbov, Chorvátov a Slovincov (od roku 1929 Juhoslávia) sa základom ich zahraničnej politiky stalo úsilie o zachovanie povojnového usporiadania.