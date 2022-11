Výstava v Poprade mapuje históriu organizovaného horského vodcovstva

Poprad 22. novembra (TASR) - V popradskej pobočke Štátneho archívu v Prešove v utorok sprístupnili novú výstavu, ktorá mapuje 150 rokov organizovaného horského vodcovstva v Tatrách. Organizuje sa pri príležitosti 30. výročia založenia Národnej asociácie horských vodcov Slovenska (NAHVSR). Kurátorka výstavy Ingrid Janigová pre TASR uviedla, že súčasťou výstavy sú dobové dokumenty či historické artefakty a je rozdelená do štyroch celkov.



"Začiatok je z obdobia Uhorského karpatského spolku, potom nasleduje medzivojnové obdobie, situácia sa opäť zmenila po druhej svetovej vojne a vodcovský štatút vznikol v roku 1957. Zaujímavosťou je, že do roku 1989 mohli vodcovia poskytovať svoje služby len bezodplatne. Až po revolúcii sa to zmenilo a mohli sa touto profesiou aj živiť," objasnila Janigová. Súčasťou výstavy sú napríklad ročenky Uhorského karpatského spolku z roku 1878, prvý zoznam horských vodcov, ale aj dobové topánky, skoby, variče či fľaše. Návštevníci archívu ju môžu vidieť až do júla budúceho roka.



Výstavu sprístupnili aj pri príležitosti tohtotýždňového valného zhromaždenia medzinárodnej organizácie zastrešujúcej horských vodcov z celého sveta UIAGM (Union Internationale des Associations de Guides de Montagnes) vo Vysokých Tatrách. Na Slovensku je druhýkrát, do Tatier zavítalo spolu 59 účastníkov z 25 krajín celého sveta.



Súčasný prezident organizácie Peter Cliff pri tejto príležitosti uviedol, že najväčším problémom súčasných horských vodcov je mobilita či dodržiavanie a implementovanie nastavených pravidiel v jednotlivých členských krajinách. "Budeme hovoriť aj o globálnych zmenách, keďže nám zanikajú ľadovce, možno v budúcnosti horskí vodcovia prídu o svoje pozície, uvidíme, kam sa naša profesia bude uberať," upozornil Cliff.



Súčasťou valného zhromaždenia sú odborné semináre, prijímanie záverov a ustanovení pre členské krajiny, ale aj sprievodné aktivity. Členovia si tiež zvolia nového prezidenta. Medzinárodná organizácia funguje od roku 1965 a v súčasnosti združuje približne 8000 horských vodcov. Dominujú medzi nimi najmä tí z alpských krajín. NAHVSR má spolu 65 členov a súčasťou UIAGM je od roku 1996.