VIDEO: Považská galéria umenia priblíži zlatú éru talianskeho filmu

Bratislava 26. mája (TASR) - Zlatú éru talianskeho filmu prostredníctvom filmových plagátov, letákov i fotosiek priblíži výstava "Fellini a sladký život Talianska" inštalovaná v Považskej galérii umenia (PGU) v Žiline. Podujatie v rámci 13. ročníka festivalu talianskej kultúry Dolce Vitaj prezentuje i diela významných vizuálnych umelcov, legendy erotického komiksu Mila Manaru a majstra dekoláže Mimma Rotellu, ktorí vo svojej tvorbe čerpajú z Felliniho. TASR o tom informovala PR manažérka Zuzana Golianová.







"So zberateľom Enricom Minisinim sme v minulosti pripravili výstavu filmových plagátov Veľká filmová žranica, ktorá sa stretla s obrovským úspechom. Pri príležitosti 100. výročia narodenia Federica Felliniho sme sa rozhodli použiť rovnaký koncept a pripraviť vlastnú výstavu, ktorá by okrem filmových plagátov s dôrazom na Felliniho tvorbu zachytila aj atmosféru doby, v ktorej talianska kinematografia dominovala, a ponúkla tiež pohľad na Felliniho v širších súvislostiach," priblížil Marco Gerbi z Talianskeho kultúrneho inštitútu, ktorý Dolce Vitaj organizuje.



Vystavené filmové plagáty, letáky a fotosky prenesú návštevníka do mýtického sveta Sladkého života na Via Veneto v Ríme, paparazzov, časov ekonomického rozkvetu, Marcella Mastroianniho, Sophie Lorenovej, Giulietty Masiny a ďalších hviezd filmového plátna. Dobové exponáty zo zbierky Enrica Minisiniho rozšírili o 11 originálnych československých plagátov k Felliniho filmom, 18 grafických listov Mila Manaru a tri vzácne dekoláže Mimma Rotellu, ktoré zapožičala Galéria Fritelli Arte Contemporanea z Florencie.



"Fellini neovplyvnil iba svet filmu, ale aj ďalšie odvetvia kultúry. Menej sa vie o tom, že bol aj horlivý kresliar. Nadanie na kreslenie spoločne s písaním sa u neho prejavilo už v detskom veku. Sú to práve vystavené materiály, často pochádzajúce z ceruziek a štetcov umelcov druhej polovice 20. storočia, ktoré vytvorili most medzi svetom filmu a výtvarného umenia," napísal riaditeľ PGU Milan Mazúr v predslove dvojjazyčného katalógu, ktorý sprevádza výstavu. V Žiline potrvá do 12. júla, následne sa presunie do Bratislavy, do priestorov Slovenského národného múzea.



Federico Fellini, ktorého 100. výročie narodenia si tento rok pripomíname, je spojovacím prvkom programu festivalu Dolce Vitaj. V Bratislave je aktuálne výstava doposiaľ nepublikovaných fotografií Paula Ronalda z nakrúcania Felliniho oscarového filmu 8 a pol a výber jeho digitálne reštaurovaných filmov ponúkne aj prehliadka Cinevitaj.