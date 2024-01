Výstava v Prešove približuje Sacharovovu cenu a jej laureátov

Prešov 29. januára (TASR) - Sacharovovu cenu za slobodu myslenia a jej laureátov môžu spoznať návštevníci výstavy, ktorú otvorila v pondelok v priestoroch Úradu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v Prešove europoslankyňa Miriam Lexmann. Organizátorom výstavy je Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku.



Výstava, ktorú tvoria informačné panely, bude verejnosti prístupná do 23. februára v budove Úradu PSK a následne v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Prešove. V pondelok ju odštartovala debata s Lexmann a bývalým dekanom Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove Rudolfom Dupkalom.



"Veľmi sa teším aj tomu, že dnes sme mali diskusiu so študentami stredných škôl o ľudských právach. Je vidieť, že žiaci a študenti nad takýmito otázkami rozmýšľajú, že naozaj majú veľa vedomostí aj o Európskej únii, aj o tom, aké kroky robí Európska únia dovnútra, ale aj voči tretím krajinám," uviedla Lexmann.







Výstava mapuje históriu Sacharovovej ceny za slobodu myslenia, ktorú udeľuje Európsky parlament každoročne od roku 1988 jednotlivcom a organizáciám bojujúcim za ľudské práva a základné slobody.



"Je veľmi dôležité, aby sme poukazovali na to, že hodnotu, ktorú zdieľame na Slovensku, že tu môžeme mať slobodu, že sa môžeme slobodne prejavovať, diskutovať, slobodne vyjadriť svoj nesúhlas aj s politickými predstaviteľmi, že túto hodnotu nám v podstate vykúpili veľmi draho naši predchodcovia. Mnohí z nich trpeli vo väzení, mnohí z nich boli zavraždení len preto, že chceli, aby žili v slobodnej krajine. Preto je dôležité, aby sme jednak chránili tú našu dnešnú slobodu, ale poukazovali aj na to, že nie každý človek na svete sa môže tešiť takejto slobode," povedala Lexmann.



Návštevníci výstavy sa môžu dozvedieť, kto bol Andrej Dmitrijevič Sacharov, po ktorom je cena pomenovaná, k dispozícii sú informácie o prvých laureátoch z roku 1988 Nelsonovi Mandelovi a Anatolijovi Marčenkovi, o jedinom slovenskom držiteľovi tohto ocenenia Alexandrovi Dubčekovi, ako aj o ďalších laureátoch.



Samostatné panely sú venované laureátom, ktorí sú zároveň držiteľmi Nobelovej ceny za mier či bojovníkom za ľudské práva a práva žien. K dispozícii sú tiež informácie o laureátoch, usilujúcich sa o spoločenské zmierenie a dialóg či disidentoch, bojujúcich za zmenu režimu.