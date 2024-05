Výstava v Prešovskej Caraffke je venovaná kritickému mysleniu

Prešov 13. mája (TASR) - Práci s informáciami a kritickému mysleniu je venovaná interaktívna zážitkovo-vzdelávacia výstava s názvom Umenie (ne)myslieť v mestskej galérii Caraffka v Prešove. TASR o tom informovala tlačová referentka mestského úradu Lenka Šitárová.



Informačné zahltenie dáva priestor manipulácii, preto je podľa jej slov extrémne dôležité vedieť sa vspleti informácií orientovať.



"K informáciám by sme mali pristupovať ako k jedlu: mali by sme rozumieť ich zloženiu, kontrolovať odkiaľ pochádzajú, kto nám ich pripravuje akto aako ich servíruje. Zároveň by malo byť naším cieľom servírovať ich okoliu zodpovedne," uviedla Šitárová s tým, že návod ako na to ponúka práve táto netradičná interaktívna výstava.



"Pozývame ľudí dotknúť sa interaktívnych objektov, cez ktoré sa naučia, ako 'nebyť ovcou', ako sa nestratiť vzradnom labyrinte informácií či ako nepodľahnúť manipulácii, pre ktorú je informačný chaos vodou na mlyn," uvádzajú tvorcovia výstavy s tým, že návštevníci prejdú tromi okruhmi.



"Na vlastnej koži prežijú intenzívny pocit informačného zahltenia, naučia sa informácie dešifrovať a triediť. Odhalia nástroje manipulácie vpodobe kognitívnych skreslení, argumentačných, mediálnych či štatistických faulov a priučia sa zručnostiam kritického myslenia či mediálnej gramotnosti, ktoré nás učia hľadať pravdu a chránia pred neférovými praktikami manipulantov," dopĺňajú tvorcovia výstavy. Sú nimi Júlia Balážová, Matej Baláž, Júlia Madziková, Lenka Eliáš Čuchtová, Peter Smatana, Ján Smatana, Ester Surovčík a Tomáš Surovčík.



Výstavu pripravil tím lektorov zOZ Lietajúca ryba vspolupráci spartnermi zorganizácie Proactive Network z Českej republiky. Návštevníci si ju môžu pozrieť do 28. júna.