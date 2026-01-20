Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Výstava v Prievidzi predstaví práce amatérskych výtvarníkov

Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Výtvarné spektrum 2026 Prievidza je regionálnym kolom celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby, ktorej vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum.

Autor TASR
Prievidza 20. januára (TASR) - Nová výstava Výtvarné spektrum 2026 Prievidza v galérii Regionart pri Regionálnom kultúrnom centre (RKC) v Prievidzi predstaví najlepšie práce neprofesionálnych výtvarníkov z okresu Prievidza. Diela v rámci postupovej súťaže si tam návštevníci budú môcť pozrieť od stredy (21.1.) do 6. februára. TASR o tom informovalo RKC v Prievidzi.

„Cieľom súťaže a výstavy je podporovať záujmovo-umeleckú činnosť, neprofesionálnu výtvarnú tvorbu v celej jej žánrovej rozmanitosti. Napomáhať v tejto činnosti jednotlivcom, talentovaným autorom,“ načrtlo RKC. Zámerom súťaže je tiež podľa neho poskytovať priestor na prezentáciu a tvorivú konfrontáciu výsledkov neprofesionálnej výtvarnej tvorby na okresnej a regionálnej úrovni.

Vernisáž sa uskutoční v galérii v utorok o 17.00 h.
.

