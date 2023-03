Výstava v Prievidzi predstaví sakrálnu tvorbu Nemčekovej-Chmeliarovej

Prievidza 8. marca (TASR) - Obrazy so sakrálnymi motívmi z tvorby výtvarníčky z hornej Nitry Márie Nemčekovej-Chmeliarovej predstaví výstava Posolstvá obety a lásky v Galérii Imricha Vysočana v Prievidzi. Návštevníci si ju tam budú môcť pozrieť od štvrtka (9. 3.). Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.



Výstavné podujatie úzko korešponduje s kresťanskou symbolikou a najmä hlbším zmyslom Veľkej Noci, ktorým je obeta a láska. Prostredníctvom nej Kultúrne a spoločenské stredisko (KaSS) predstaví tvorbu autorky, ktorá od 80. rokov minulého storočia žila a tvorila v regióne hornej Nitry a obrazy so sakrálnymi motívmi boli v jej tvorbe dominantnými.



"Výstavu otvoríme vernisážou vo štvrtok, v rámci ktorej budeme prezentovať aj monografiu o autorke pod názvom Tvorba ako vyznanie viery z pera Amálie Lomnickej od Vydavateľstva Magma v Čadci," uviedla riaditeľka KaSS Dana Horná. Vyzdvihla, že vydavateľstvo poskytlo k prezentácii i súbor archívnych tlačí z cyklu autorky Krížová cesta, originály ktorého sa nachádzajú v kostole v Šali-Veči.



Realizáciu výstavy, ktorá potrvá do 12. apríla, podporila i obec Nitrianske Sučany. V nej autorka žila od 80. rokov 20. storočia do svojej smrti v roku 2014. Obrazy z pozostalosti poskytla jej rodina.