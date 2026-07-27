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Výstava v Prievidzi predstavuje tvorbu E. Jakubisovej
Názov projektu Charizma odkazuje na osobitú energiu, vnútornú silu a jedinečný výraz, ktoré sú prítomné v každom diele autorky.
Autor TASR
Prievidza 27. júla (TASR) - Novú sériu autorských diel Emílie Jakubisovej i jej staršie výtvory prezentuje výstava Charizma v galérii Regionart pri Regionálnom kultúrnom centre (RKC) v Prievidzi. Expozíciu pripravilo RKC v spolupráci s autorkou pri príležitosti jej 75. narodenín, návštevníci si diela môžu pozrieť od pondelka do 25. septembra. TASR o tom informovalo RKC v Prievidzi.
„Výstava ponúka reprezentatívny prierez dlhoročnou umeleckou tvorbou autorky a zároveň predstavuje jej najnovší maliarsky cyklus, ktorý reflektuje životné skúsenosti, tvorivé dozrievanie a charakteristický výtvarný rukopis,“ uviedlo RKC.
Priblížilo, že Jakubisová sa vo svojej tvorbe pohybuje medzi komornou a monumentálnou maľbou, významným zdrojom inšpirácie sú pre ňu poézia a literatúra, ktoré prirodzene prenikajú do jej výtvarného prejavu.
Názov projektu Charizma odkazuje na osobitú energiu, vnútornú silu a jedinečný výraz, ktoré sú prítomné v každom diele autorky. „Najnovší maliarsky cyklus je založený na intuitívnej práci s farbou, štruktúrou a symbolom. Obrazy vznikajú ako vizuálne záznamy vnútorných pocitov, spomienok a úvah, pričom maľba sa pre autorku stáva priestorom kontemplácie, sústredenia a osobnej výpovede. Charakteristická je expresívna farebnosť, citlivé vrstvenie maliarskych plôch a hľadanie harmónie medzi emóciou a výtvarnou formou,“ dodalo RKC.
„Výstava ponúka reprezentatívny prierez dlhoročnou umeleckou tvorbou autorky a zároveň predstavuje jej najnovší maliarsky cyklus, ktorý reflektuje životné skúsenosti, tvorivé dozrievanie a charakteristický výtvarný rukopis,“ uviedlo RKC.
Priblížilo, že Jakubisová sa vo svojej tvorbe pohybuje medzi komornou a monumentálnou maľbou, významným zdrojom inšpirácie sú pre ňu poézia a literatúra, ktoré prirodzene prenikajú do jej výtvarného prejavu.
Názov projektu Charizma odkazuje na osobitú energiu, vnútornú silu a jedinečný výraz, ktoré sú prítomné v každom diele autorky. „Najnovší maliarsky cyklus je založený na intuitívnej práci s farbou, štruktúrou a symbolom. Obrazy vznikajú ako vizuálne záznamy vnútorných pocitov, spomienok a úvah, pričom maľba sa pre autorku stáva priestorom kontemplácie, sústredenia a osobnej výpovede. Charakteristická je expresívna farebnosť, citlivé vrstvenie maliarskych plôch a hľadanie harmónie medzi emóciou a výtvarnou formou,“ dodalo RKC.