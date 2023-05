Výstava v Prievidzi pripomenie 910. výročie prvej písomnej zmienky

Prievidza 4. mája (TASR) - Mesto Prievidza si v tomto roku pripomína 910. výročie prvej písomnej zmienky, ako i 640 rokov od získania privilégií slobodného kráľovského mesta. Na počiatočný vstup hornonitrianskych obcí do histórie upozorní výstava V posolstve kráľa. Expozíciu si bude môcť verejnosť pozrieť od 9. mája v dome kultúry v Prievidzi. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.



Najstaršie zachované písomné originály na Slovensku z rokov 1111 a 1113, Zoborské listiny, patria k našim najdôležitejším dokladom, mladšia z listín spomína i územie hornej Nitry. "Muzeálna prezentácia demonštruje posolstvo druhej Zoborskej listiny, verifikovanej kráľom Kolomanom, nielen predstavením samotnej listiny a okolností jej vzniku, akými boli vojnové udalosti predchádzajúce jej spísaniu či pôsobenia cirkvi a jej inštitúcií," načrtla riaditeľka Kultúrneho a spoločenského strediska (KaSS) Dana Horná.



Výstava podľa nej zároveň načrtáva individuálny vývoj predstavovaných hornonitrianskych obcí, vtedy už pomerne rozvinutých sídel, no poukazuje aj na spoločné črty ich vývinu, ilustrované zbierkovými predmetmi. "Bežný život na územiach na hornej Nitre patriacich zoborskému kláštoru, ktoré neskôr prešli pod Nitriansku kapitulu, i tých, ktorí s nimi hraničili, je dominantnou časťou výstavy," doplnila.



Expozíciu k výročiu prvej písomnej zmienky si budú môcť návštevníci pozrieť do 5. júna.