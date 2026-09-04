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Výstava v Prievidzi spája výtvarné umenie s literatúrou
Galéria Jabloň v Prievidzi predstavuje tvorbu bývalej novinárky Tatiany Michalkovej.
Autor TASR
Prievidza 4. septembra (TASR) - Galéria Jabloň v Prievidzi predstavuje tvorbu bývalej novinárky Tatiany Michalkovej. Výstava Iné svety spája jej výtvarné umenie s autorskou literatúrou, návštevníci si ju budú môcť v kultúrnom a kreatívnom centre pozrieť do 18. septembra.
Na výstave návštevníci nájdu motívy prírody, zvierat, starých domov a dramatických scenérií oblohy, no prvýkrát aj portréty a tváre ľudí.
Za názvom výstavy Iné svety sa podľa autorky s glaukómom skrýva najmä kniha. Ide o 900-stranový dystopický román o tom, ako môže svet zle dopadnúť, ak sa k moci dostanú nesprávni ľudia. „Predstavovala som si, ako tí hrdinovia vyzerajú, a hovorím si, že si ich namaľujem, čo som aj urobila. Medzitým som maľovala aj iné veci, krajinky, to, čo vidím, to, čo sa mi páči, a to, ako to cítim. Každý obraz má v sebe emóciu, niekde je hnev, niekde láska, neha,“ priblížila pre TASR Michalková.
Maľovanie bolo pre ňu najmä útekom z práce, keďže robila 30 rokov novinárku v teréne. „Neskôr mi diagnostikovali zelený zákal, začala som vidieť zle, rôzne čiary, bodky, machule. Povedala som si, že musím toho zachytiť čo najviac, lebo neviem, dokedy ešte budem vidieť. Táto choroba sa nedá vyliečiť, dá sa skôr spomaliť, ale zrak strácam,“ doplnila. Autorka má podľa svojich slov najradšej ticho, preto maľovala ticho, krajinu, zvieratá, teda všetko, čo má rada.
Na výstave návštevníci nájdu motívy prírody, zvierat, starých domov a dramatických scenérií oblohy, no prvýkrát aj portréty a tváre ľudí.
Za názvom výstavy Iné svety sa podľa autorky s glaukómom skrýva najmä kniha. Ide o 900-stranový dystopický román o tom, ako môže svet zle dopadnúť, ak sa k moci dostanú nesprávni ľudia. „Predstavovala som si, ako tí hrdinovia vyzerajú, a hovorím si, že si ich namaľujem, čo som aj urobila. Medzitým som maľovala aj iné veci, krajinky, to, čo vidím, to, čo sa mi páči, a to, ako to cítim. Každý obraz má v sebe emóciu, niekde je hnev, niekde láska, neha,“ priblížila pre TASR Michalková.
Maľovanie bolo pre ňu najmä útekom z práce, keďže robila 30 rokov novinárku v teréne. „Neskôr mi diagnostikovali zelený zákal, začala som vidieť zle, rôzne čiary, bodky, machule. Povedala som si, že musím toho zachytiť čo najviac, lebo neviem, dokedy ešte budem vidieť. Táto choroba sa nedá vyliečiť, dá sa skôr spomaliť, ale zrak strácam,“ doplnila. Autorka má podľa svojich slov najradšej ticho, preto maľovala ticho, krajinu, zvieratá, teda všetko, čo má rada.