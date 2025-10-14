< sekcia Regióny
Výstava v Prievidzi ukazuje tvorbu výtvarníkov z regiónu
Prievidza 14. októbra (TASR) - Výstava Výtvarná Prievidza v Galérii Imricha Vysočana v Prievidzi opäť prezentuje tvorbu výtvarníkov spätých s mestom. Súčasťou 13. ročníka projektu sú aj ďalšie aktivity, v rámci virtuálnej prezentácie tento rok organizátori predstavia maliara Petra Štrompacha. Výstavu si návštevníci v galérii môžu pozrieť do 28. novembra.
„Ambíciou výstavy 13. Výtvarná Prievidza je prezentovať záujemcom o výtvarné umenie istú reprezentatívnu vzorku tvorby výtvarníkov žijúcich v tomto meste či inak viazaných na túto lokalitu - od dlhoročných renomovaných výtvarníkov cez študentov škôl s výtvarným zameraním až po insitných tvorcov,“ informovala riaditeľka Kultúrneho a spoločenského strediska (KaSS) v Prievidzi Dana Horná.
Výstavou chcú organizátori podľa nej podporiť širšie spektrum tvorby výtvarníkov v závislosti od ich individuálnych autorských programov, výtvarných štýlov a techník, prostredníctvom ktorých realizujú svoju výpoveď.
Popri kolektívnej výstave budú súčasťou projektu 13. Výtvarná Prievidza i ďalšie aktivity, a to výtvarný seminár pre prihlásených účastníkov výstavy a virtuálna prezentácia Stopa času, ktorá je venovaná tvorbe vybranej osobnosti výtvarnej histórie mesta in memoriam. „V tomto roku v nej predstavíme významného slovenského výtvarného umelca, reštaurátora a akademického maliara Petra Štrompacha,“ priblížila Horná.
Na realizácii projektu sa podieľajú K-2000, združenie na podporu kultúry, mesto Prievidza a KaSS v Prievidzi - Galéria Imricha Vysočana. Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.
