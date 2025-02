Výstava v prievidzkej galérii prezentuje tvorbu dvoch karikaturistov

Prievidza 10. februára (TASR) - Mestská Galéria Imricha Vysočana v Prievidzi zaradila na február a marec do svojho výstavného plánu nový žáner kresleného humoru a karikatúry. K realizácii výstavy galériu inšpirovalo nielen fašiangové obdobie, ale predovšetkým tvorba dvoch popredných predstaviteľov tohto žánru v rámci Slovenska - Petra Homolu a Fera Jablonovského. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.



Obaja autori sú pravidelnými účastníkmi slovenského festivalu humoru a satiry Kremnické gagy a svojimi karikatúrami doposiaľ prispievali do viacerých denníkov a časopisov.



"Ťažiskom výstavy je reprezentatívny výber karikatúr a kresleného humoru oboch autorov. Návštevníkom poskytne k nahliadnutiu i knihy, publikácie a časopisy, do ktorých obaja prispievali, respektíve sa podieľali na ich vydaní," doplnila Beňadiková.



Tvorbu karikaturistov si návštevníci v mestskej galérii môžu pozrieť do 28. marca.