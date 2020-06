Výstava v Regionarte predstaví diela z projektu (Ne)umlčaná kultúra

Prievidza 30. júna (TASR) - Výtvarné práce, fotografie či skladby, ktoré vytvorili ich autori počas pandémie nového koronavírusu, predstaví nová výstava v galérii Regionart pri Regionálnom kultúrnom centre (RKC) v Prievidzi. Výsledky multižánrového projektu (Ne)umlčaná kultúra si návštevníci budú môcť pozrieť od stredy 1. júla do 10. júla. TASR o tom informovala Jana Hvojniková z RKC v Prievidzi.



"Hlavnou úlohou májového multižánrového projektu nebola súťaž, ale prezentácia kultúrnych aktivít, keďže živá kultúra v čase pandémie a karantény stratila väčšinu ciest, ktorými sa dostávala od autorov k adresátom," spomenula Hvojniková.



Do súťaže sa podľa jej slov zapojilo celkovo 80 autorov, dve diela boli vytvorené dvojicou autorov, štyri boli dielom početnejších kolektívov a zapojila sa aj jedna hudobná skupina. "Hoci sme v propozíciách uviedli iba štyri vekové kategórie bez rozdielu žánrov, rozhodli sme sa v početnejšie zastúpených žánroch udeliť aj samostatné ocenenia," priblížila.



Najpočetnejšiu kolekciu prihlásených diel tvorili výtvarné práce. Do projektu sa zapojilo i deväť autorov so svojimi literárnymi výtvormi. Medzi multižánrové diela zaradilo RKC dva komponované literárno-dramatické programy i skladbu spojenú s fotografiou. So svojimi prácami sa do súťaže zapojili aj fotografi.