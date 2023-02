Výstava v Rožňave priblíži dejiny židovskej komunity na východe SR

Rožňava 9. februára (TASR) – Banícke múzeum v Rožňave sprístupní verejnosti výstavu venovanú dejinám židovskej komunity na východnom Slovensku s názvom Tí, ktorí (ne)prežili. Vernisáž výstavy sa uskutoční vo štvrtok 16. februára, v galérii múzea bude prezentovaná do polovice mája. TASR o tom informovala manažérka kultúry múzea Mária Venenyová.



Osobitú pozornosť bude výstava venovať židovskej komunite v Rožňave či zmenám viažucim sa na rok 1938, keď sa začalo meniť postavenie Židov v spoločnosti. V rámci výstavy budú môcť návštevníci vidieť napríklad zreštaurovanú kamennú tabuľu z červeného mramoru, ktorá bola pôvodne umiestnená v dnes už neexistujúcej rožňavskej synagóge. Súčasťou výstavy bude aj replika vagóna používaného pri transportoch židovského obyvateľstva do koncentračných a vyhladzovacích táborov, v ktorom budú premietané fotografie zachytávajúce príchody transportov do tábora v Osvienčime.



"Tragické udalosti druhej svetovej vojny sa dotkli židovského obyvateľstva na Slovensku nielen ako celku, ale významne ovplyvnili aj osudy jednotlivých väčších či menších komunít vo všetkých kútoch Slovenska, ktorých bolo súčasťou, Rožňavu nevynímajúc. Obzvlášť v dnešnej dobe je nevyhnutné pripomínať hodnotu každého jedného ľudského života," uviedol kurátor múzea Martin Hajduk.



Výstava Tí, ktorí (ne)prežili bola pôvodne prezentovaná Múzeom a Kultúrnym centrom južného Zemplína v Trebišove pod názvom -999- Morituri te salutant pri príležitosti 80. výročia prvého transportu židovských žien a dievčat z východného Slovenska do vyhladzovacieho tábora Osvienčim. Banícke múzeum časť uvedenej výstavy prevzalo a doplnilo ju o regionálne informácie a autentické dobové predmety nachádzajúce sa v zbierkovom fonde múzea.