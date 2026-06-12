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Výstava v Rožňave približuje históriu kameninovej manufaktúry
Výstavu Príbeh kameninovej krásy otvorili v galérii múzea vo štvrtok (11. 6.) popoludní.
Autor TASR
Rožňava 12. júna (TASR) - V Baníckom múzeu v Rožňave otvorili novú výstavu venovanú histórii miestnej manufaktúry na výrobu kameniny, ktorá v 19. storočí formovala identitu Gemera. Súčasťou výstavy sú aj výrobky rožňavskej manufaktúry, ktoré sa inštitúcii podarilo do svojich zbierok získať v tomto roku. TASR o tom informoval manažér marketingu a komunikácie múzea Róbert Šimko.
Výstavu Príbeh kameninovej krásy otvorili v galérii múzea vo štvrtok (11. 6.) popoludní. „Verejnosti ponúka jedinečný pohľad na rožňavské kameninové výrobky a odhaľuje fascinujúcu cestu, počas ktorej sa obyčajná hlina v rukách vtedajších majstrov menila na maľovanú nádheru,“ skonštatovala autorka výstavy Sylvia Holečková.
Návštevníci múzea sa prostredníctvom výstavy zoznámia s procesom dobovej výroby rožňavskej manufaktúry, ktorej výsledkom bola široká škála produktov určených pre rôzne vrstvy obyvateľstva. Kameninová manufaktúra v Rožňave fungovala v rokoch 1810 až 1905 a jej výrobky doposiaľ predstavujú významnú súčasť kultúrneho dedičstva regiónu. Súčasťou výstavy sú aj najnovšie prírastky múzea, a to 19 výrobkov manufaktúry, ktoré sa múzeu podarilo získať v tomto roku vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia.
Výstava Príbeh kameninovej krásy prinesie do rožňavského múzea i viaceré sprievodné podujatia. V období od 15. do 25. júna sú pre žiakov a študentov pripravené tematické komentované prehliadky spojené s tvorivými dielňami a múzejno-pedagogickými aktivitami.
„Výstavu vnímame ako príležitosť priblížiť deťom a mladým ľuďom kultúrne dedičstvo prostredníctvom priameho kontaktu s múzejnými zbierkami a ich príbehmi. Zážitkové spoznávanie zbierkových predmetov pomáha návštevníkom lepšie pochopiť ich historický, spoločenský i umelecký význam a budovať pozitívny vzťah k regionálnym kultúrnym hodnotám,“ uviedla koordinátorka podujatia Gabriella Badin.
Výstavu Príbeh kameninovej krásy otvorili v galérii múzea vo štvrtok (11. 6.) popoludní. „Verejnosti ponúka jedinečný pohľad na rožňavské kameninové výrobky a odhaľuje fascinujúcu cestu, počas ktorej sa obyčajná hlina v rukách vtedajších majstrov menila na maľovanú nádheru,“ skonštatovala autorka výstavy Sylvia Holečková.
Návštevníci múzea sa prostredníctvom výstavy zoznámia s procesom dobovej výroby rožňavskej manufaktúry, ktorej výsledkom bola široká škála produktov určených pre rôzne vrstvy obyvateľstva. Kameninová manufaktúra v Rožňave fungovala v rokoch 1810 až 1905 a jej výrobky doposiaľ predstavujú významnú súčasť kultúrneho dedičstva regiónu. Súčasťou výstavy sú aj najnovšie prírastky múzea, a to 19 výrobkov manufaktúry, ktoré sa múzeu podarilo získať v tomto roku vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia.
Výstava Príbeh kameninovej krásy prinesie do rožňavského múzea i viaceré sprievodné podujatia. V období od 15. do 25. júna sú pre žiakov a študentov pripravené tematické komentované prehliadky spojené s tvorivými dielňami a múzejno-pedagogickými aktivitami.
„Výstavu vnímame ako príležitosť priblížiť deťom a mladým ľuďom kultúrne dedičstvo prostredníctvom priameho kontaktu s múzejnými zbierkami a ich príbehmi. Zážitkové spoznávanie zbierkových predmetov pomáha návštevníkom lepšie pochopiť ich historický, spoločenský i umelecký význam a budovať pozitívny vzťah k regionálnym kultúrnym hodnotám,“ uviedla koordinátorka podujatia Gabriella Badin.