Výstava v Senici priblíži tradičný ľudový odev na Záhorí

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Palkovič

Výstava potrvá do 1. februára 2026.

Autor TASR
Senica 10. decembra (TASR) - Výstava Kroj zo Senickej oblasti priblíži verejnosti v Múzeu Senica tradičný ľudový odev na Záhorí. Otvoria ju v stredu o 17.00 h. Jej súčasťou budú kompletné slávnostné odevy zostavené z pôvodných súčastí a bude mať aj digitálnu časť. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.

Expozícia sa zameriava na dediny Prietrž, Hlboké, Čáčov, Kunov, Sotina, Rovensko, Rybky, Rohov a Častkov. Priblíži remeselné spracovanie ženského aj mužského sviatočného odevu, regionálne rozdiely aj symboliku, ktorá bola neoddeliteľnou súčasťou kultúrnej identity miestnych komunít.

Digitálna časť ponúkne prehľad tradičného sviatočného ženského a mužského kroja v kontraste s pracovným ľudovým odevom. Návštevníci budú môcť spoznať techniku výroby tlačených vzorov pomocou drevených štočkov.

