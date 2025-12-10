< sekcia Regióny
Výstava v Senici priblíži tradičný ľudový odev na Záhorí
Výstava potrvá do 1. februára 2026.
Autor TASR
Senica 10. decembra (TASR) - Výstava Kroj zo Senickej oblasti priblíži verejnosti v Múzeu Senica tradičný ľudový odev na Záhorí. Otvoria ju v stredu o 17.00 h. Jej súčasťou budú kompletné slávnostné odevy zostavené z pôvodných súčastí a bude mať aj digitálnu časť. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.
Expozícia sa zameriava na dediny Prietrž, Hlboké, Čáčov, Kunov, Sotina, Rovensko, Rybky, Rohov a Častkov. Priblíži remeselné spracovanie ženského aj mužského sviatočného odevu, regionálne rozdiely aj symboliku, ktorá bola neoddeliteľnou súčasťou kultúrnej identity miestnych komunít.
Digitálna časť ponúkne prehľad tradičného sviatočného ženského a mužského kroja v kontraste s pracovným ľudovým odevom. Návštevníci budú môcť spoznať techniku výroby tlačených vzorov pomocou drevených štočkov.
