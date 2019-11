Výstava v Senici pripomína okrem revolúcie aj dobové slová a skratky

Senica 8. novembra (TASR) – Študentský parlament v Senici zorganizoval výstavu Ďakujeme'89, ktorá pripomína udalosti, ktoré sa odohrali v novembri 1989. TASR o tom informoval za organizátorov Matúš Michalička.



Výstava, ktorá pozostáva zo 16 bannerov, bude inštalovaná na Námestí oslobodenia od 8. do 30. novembra. "Výstava je pohľadom na Nežnú revolúciu, či už na jej osobnosti alebo dobové udalosti. Časť je zameraná na konkrétne udalosti, ktoré sa stali v Senici. K informáciám o priebehu udalostí v Senici sme sa dostali priamo od organizátorov protestov v našom meste," uviedol pre TASR organizátor podujatia.



V rámci výstavy sa mladá generácia oboznámi aj so slovami, ktoré v tej dobe boli bežné a dôležité, ale v súčasnosti sú už málo známe. "Chceli sme priblížiť našim rovesníkom žargón a skratky, ktoré sa v tej dobe používali. Medzi skratkami sú napríklad VPN, teda Verejnosť proti násiliu, alebo VB ako Verejná bezpečnosť. Ale aj slová ako vekslák, čo bol človek, ktorý menil peniaze na bony, teda poukážky do špeciálnych obchodov v tej dobe, a podobne," doplnil Michalička.



Napriek tomu, že študenti, ktorí výstavu zorganizovali, obdobie spred 30 rokov nezažili, uvedomujú si jeho dôležitosť. "Chceli sme pripomenúť, čo sa vlastne pred 30 rokmi udialo, ako sa to udialo a aj to, aké to malo dôsledky. Je dôležité, aby sme pochopili význam tejto udalosti a čo znamenala pre našu generáciu," uviedol organizátor výstavy.