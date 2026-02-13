< sekcia Regióny
Výstava v senickej ZUŠ prináša momenty z cesty po Srí Lanke
Autori sa zamerali nielen na architektúru a prírodné scenérie, ale predovšetkým na ľudí - mníchov v oranžových rúchach, predajcov na trhoch i atmosféru ulíc.
Autor TASR
Senica 13. februára (TASR) - V Galérii v podkroví Základnej umeleckej školy (ZUŠ) v Senici otvorili v uplynulom týždni výstavu fotografií s názvom Ochutnávka ostrova Srí Lanka. Fotografie zachytávajú momenty z cesty po Srí Lanke, ktorú autori absolvovali v marci 2025. Výstava ponúka vizuálny pohľad na krajinu s výraznou spiritualitou, silnou tradíciou a osobitým tempom života. Pre TASR to uviedol jeden z dvojice autorov Stanislav Prokeš.
Expozícia predstavuje ostrov v jeho rozmanitosti od pobrežného Negomba, cez historické mestá Anuradhapura a Sigiriya, horské oblasti čajových plantáží v okolí Nuwara Eliya, až po pláže južného pobrežia. Dominantnou témou fotografií je kontrast medzi pokojom buddhistických chrámov a ruchom trhov či každodenným životom miestnych obyvateľov.
Autormi sú Lucia a Stanislav Prokešovci, kurátorom výstavy je Tomáš Bilka. Projekt vznikol z iniciatívy maliara Štefana Ortha v spolupráci so ZUŠ Senica. Podľa Prokeša nejde len o turistickú destináciu, ale o miesto, ktoré treba precítiť. „Vyhýbali sme sa turistickým atrakciám, na ktoré väčšina ľudí chodí, vyberali sme si veľa takých menších, tichších miest, užívali sme si zelený ostrov, čajové plantáže, vodopády a iné. Vybrané fotografie ukazujú Srí Lanku ako veľmi kontrastnú krajinu,“ ozrejmil Prokeš.
V mestách podľa neho vládol typický indonézsky chaos. „Ale keď ste sa ponorili do ticha v chrámoch a užívali si pokojné miesta, tak to bolo krásne kontrastné, dúfam, že to je vidieť aj na fotografiách. Srí Lanka je pre mnohých vzdialený exotický ostrov, ale chceli sme ukázať, že sa tam oplatí ísť, je tam čo vidieť, zároveň, ostrov má veľmi bohatú históriu, ktorú stretávate na každom kroku,“ doplnil.
Autori sa zamerali nielen na architektúru a prírodné scenérie, ale predovšetkým na ľudí - mníchov v oranžových rúchach, predajcov na trhoch i atmosféru ulíc. Kurátor vyzdvihol citlivú prácu so svetlom a kompozíciou, vďaka ktorej sa výstava približuje skôr vizuálnej eseji než klasickému cestovateľskému reportu. Výstava je verejnosti prístupná počas vyučovania v ZUŠ Senica do 1. marca.
Expozícia predstavuje ostrov v jeho rozmanitosti od pobrežného Negomba, cez historické mestá Anuradhapura a Sigiriya, horské oblasti čajových plantáží v okolí Nuwara Eliya, až po pláže južného pobrežia. Dominantnou témou fotografií je kontrast medzi pokojom buddhistických chrámov a ruchom trhov či každodenným životom miestnych obyvateľov.
Autormi sú Lucia a Stanislav Prokešovci, kurátorom výstavy je Tomáš Bilka. Projekt vznikol z iniciatívy maliara Štefana Ortha v spolupráci so ZUŠ Senica. Podľa Prokeša nejde len o turistickú destináciu, ale o miesto, ktoré treba precítiť. „Vyhýbali sme sa turistickým atrakciám, na ktoré väčšina ľudí chodí, vyberali sme si veľa takých menších, tichších miest, užívali sme si zelený ostrov, čajové plantáže, vodopády a iné. Vybrané fotografie ukazujú Srí Lanku ako veľmi kontrastnú krajinu,“ ozrejmil Prokeš.
V mestách podľa neho vládol typický indonézsky chaos. „Ale keď ste sa ponorili do ticha v chrámoch a užívali si pokojné miesta, tak to bolo krásne kontrastné, dúfam, že to je vidieť aj na fotografiách. Srí Lanka je pre mnohých vzdialený exotický ostrov, ale chceli sme ukázať, že sa tam oplatí ísť, je tam čo vidieť, zároveň, ostrov má veľmi bohatú históriu, ktorú stretávate na každom kroku,“ doplnil.
Autori sa zamerali nielen na architektúru a prírodné scenérie, ale predovšetkým na ľudí - mníchov v oranžových rúchach, predajcov na trhoch i atmosféru ulíc. Kurátor vyzdvihol citlivú prácu so svetlom a kompozíciou, vďaka ktorej sa výstava približuje skôr vizuálnej eseji než klasickému cestovateľskému reportu. Výstava je verejnosti prístupná počas vyučovania v ZUŠ Senica do 1. marca.