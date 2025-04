Výstava v Skalici predstaví knihy o deťoch so špeciálnymi potrebami

Skalica 14. apríla (TASR) - Slávnostné otvorenie interaktívnej výstavy Zmysel to má aj bez zmyslov sa uskutoční 30. apríla o 16.00 h vo výstavných priestoroch Záhorského múzea v Skalici. Výstava predstaví knihy o deťoch a mladých ľuďoch so špeciálnymi potrebami, cez ktoré sa detskí návštevníci dozvedia o živote svojich vrstovníkov s týmito potrebami. TASR o tom informovalo Záhorské múzeum.



Návštevníci budú môcť prostredníctvom hry plniť úlohy v koži dieťaťa s postihnutím a spoznávať tak hrdinov týchto kníh. Zalistovať si môžu v zmesi publikácií z celého sveta. „Či už sú to literárne portréty detí a dospievajúcich s rôznymi typmi postihnutia, knihy s Braillovým písmom, hmatovými ilustráciami, tiché knihy alebo ľahko čitateľné knihy,“ uviedlo múzeum.



Súčasťou výstavy pre školské skupiny je vzdelávací program, preto sa odporúča zarezervovať návštevu vopred prostredníctvom e-mailu. Výstavu pripravilo múzeum v spolupráci s knižnicou Bibiany, Medzinárodného domu umenia pre deti a Medzinárodnou úniou pre detskú knihu.