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Výstava v skanzene Pribylina predstavuje životy troch bačov z Liptova
Na výstave nájdu návštevníci ich výrobky, originálne odevy a artefakty ich bačovského stavu ako opasky, kapsy, klobúky a valašky.
Autor TASR
Pribylina 16. júna (TASR) - Troch bačov z Liptova, ktorí celý svoj život venovali chovu oviec a starostlivosti o krajinu, predstavuje nová výstava etnologičky a emeritnej riaditeľky Liptovského múzea Ivety Zuskinovej vo vozárni Múzea liptovskej dediny v Pribyline. Ako informovali z Liptovského múzea, každý z bačov svojím životom a prácou zanechal jedinečnú stopu.
„Všetci pochádzali z rodín ovčiarov a od detstva museli žiť a pracovať na salašoch,“ uviedla Zuskinová. Najstarším z nich bol Peter Slosiar mladší z Liptovskej Porúbky, ktorý sa zaslúžil aj o modernizáciu chovu oviec, bol priekopníkom strojového dojenia. Podľa etnologičky bola jeho záľubou práca s drevom - vyrábal črpáky a formy na syr.
Ďalší bača Ján Kráľ bol od neho takmer o generáciu mladší, ale patril medzi ovčiarov, ktorí sa od starších učili a ďalej šírili tradície a umenie. Zhotovoval jedinečné pracky a iné ozdoby, ktoré skrášľovali a ozdobovali odev ovčiarov.
Treticu liptovských bačov uzatvára František Mojš Hajtman mladší z Liptovských Sliačov. „V dedine žilo mnoho valachov a bačov. Len jemu sa však podarilo pokračovať nielen v remesle svojho otca, ale venovať sa aj ľudovej výrobe a umeniu, obveseľovať ľudí svojou hrou na heligónke a spievať pastierske piesne,“ dodala etnologička.
Na výstave nájdu návštevníci ich výrobky, originálne odevy a artefakty ich bačovského stavu ako opasky, kapsy, klobúky a valašky. Výstava vo vozárni Múzea liptovskej dediny v Pribyline potrvá do 15. júla.
„Všetci pochádzali z rodín ovčiarov a od detstva museli žiť a pracovať na salašoch,“ uviedla Zuskinová. Najstarším z nich bol Peter Slosiar mladší z Liptovskej Porúbky, ktorý sa zaslúžil aj o modernizáciu chovu oviec, bol priekopníkom strojového dojenia. Podľa etnologičky bola jeho záľubou práca s drevom - vyrábal črpáky a formy na syr.
Ďalší bača Ján Kráľ bol od neho takmer o generáciu mladší, ale patril medzi ovčiarov, ktorí sa od starších učili a ďalej šírili tradície a umenie. Zhotovoval jedinečné pracky a iné ozdoby, ktoré skrášľovali a ozdobovali odev ovčiarov.
Treticu liptovských bačov uzatvára František Mojš Hajtman mladší z Liptovských Sliačov. „V dedine žilo mnoho valachov a bačov. Len jemu sa však podarilo pokračovať nielen v remesle svojho otca, ale venovať sa aj ľudovej výrobe a umeniu, obveseľovať ľudí svojou hrou na heligónke a spievať pastierske piesne,“ dodala etnologička.
Na výstave nájdu návštevníci ich výrobky, originálne odevy a artefakty ich bačovského stavu ako opasky, kapsy, klobúky a valašky. Výstava vo vozárni Múzea liptovskej dediny v Pribyline potrvá do 15. júla.