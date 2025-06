Výstava v SND pripomenie tvorbu kostýmového výtvarníka Milana Čorbu

Bratislava 4. júna (TASR) - Milan Čorba. Tvorba v slobode, sloboda v tvorbe je názov výstavy, ktorú v stredu otvorili vo foyeri Činohry Slovenského národného divadla (SND). Autorom panelovej výstavy, ktorú Divadelný ústav venoval pamiatke popredného slovenského kostýmového výtvarníka, scénografa a pedagóga, je Miroslav Daubrava.



Tvorba profesora Milana Čorbu (1940-2013) je podľa neho spojená s dvoma stovkami divadelných a vyše 400 televíznych inscenácií. Pre film vytvoril 120 kostýmových výprav. „Výstavu tvorí 15 panelov, na ktorých sú prezentované fotografie z inscenácií, kde hlavným motívom sú kostýmy profesora Čorbu, fotografie dopĺňajú kostýmové návrhy,“ priblížil pre TASR Daubrava výstavu mapujúcu Čorbovu tvorbu od momentu, kedy vstúpil do Divadla na Korze, kde pôsobil v rokoch 1968 až 1971, až po mimoriadne populárnu inscenáciu SND Tančiareň a filmové projekty.



„Jeho kostým bol založený na analýze dramatickej postavy. Jednoducho vychádzal z toho, že rešpektoval fyzické danosti herca, pozoroval jeho rečový prejav, intonáciu, hlavne jeho fyziognomické vlastnosti, pohyb. Z toho všetkého dokázal ušiť kostým na mieru, popritom rešpektoval autora, predlohu a režijno-dramaturgický zámer,“ opísal Daubrava výnimočnosť Čorbových diel.



„Vo svojom živote veľmi rád pozoroval ľudí, do zápisníkov si zapisoval ako sa správajú, gestikulujú, pohybujú sa a aké majú povahové vlastnosti, na základe svojich postrehov vytváral kostým,“ podčiarkol autor výstavy s tým, že pre vyhľadávaného kostýmového výtvarníka bol vždy základným východiskom strih. „Strih je alfa a omega celého kostýmu. S režisérom si určili obdobie, v ktorom budú pracovať, strih, a až po ňom prichádzala štylizácia,“ vysvetlil Daubrava.



Milan Čorba za takmer polstoročie vytvoril množstvo kostýmov pre divadelné, televízne a filmové postavy, vo svojej kostýmovej tvorbe nadväzoval na Karola L. Zachara. „Jeho prácu si vážil a obdivoval. Spolupracoval s významnými režisérmi a divadelníkmi - Milošom Pietorom, Vladimírom Strniskom, Ľubomírom Vajdičkom či Martinom Hubom,“ dodal autor výstavy. Pri jej koncipovaní vychádzal hlavne z monografie Milan Čorba, ktorú zostavil Ján Kocman. Návštevníkom tiež ponúkne ukážky Čorbových návrhov pre kostýmy realizované v televízii a filme.



„Milan Čorba ma učil kostýmovú tvorbu na Vysokej škole múzických umení, bol som jeho žiak a pamätám si, ako bol vždy milý, ústretový a usmievavý. Vždy nám hovoril, že umelci, keď chcú podávať dobré výkony, musia byť slobodní. Hneval sa len vtedy, keď niekto niekomu slobodu bral,“ komentoval názov výstavy Daubrava. Návštevníci SND si ju môžu pozrieť hodinu pred každým predstavením do 30. júna.