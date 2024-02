Výstava v trenčianskom kreatívnom centre mapuje tvorbu P. Lehockého

Trenčín 17. februára (TASR) - Tvorbu trenčianskeho umelca Petra Lehockého môže verejnosť spoznať prostredníctvom novej výstavy v Kultúrno-kreatívnom centre Hviezda v Trenčíne. Otvorili ju v tomto týždni a potrvá do polovice marca. Podľa kurátorky výstavy Danice Loviškovej ide o jedného z najúspešnejších výtvarníkov v trenčianskom regióne aj na Slovensku.



Lehocký sa venuje svetelnému, sklárskemu a obalovému dizajnu. Tiež sochárstvu, holografii, kresbe a výnimočne maľbe. "Atypické sklené svietidlá, plastiky, realizoval napríklad v Česku na pražskom zámku Troja, v Mariánskych Lázňach či v Medickej záhrade v Bratislave. Išlo o úplne nové veci, ktoré vznikali v 80. rokoch. Nezaoberal sa svietidlom v úžitkovej podobe, ale bol to objekt, ktorý žiaril a bol krásne zakomponovaný do prostredia," priblížila pre TASR Lovišková.







Medzi najdôležitejšie oblasti Lehockého tvorby patrí aj holografia. "V roku 1986 začal vytvárať prvé hologramy," dodala kurátorka. Sklenenú dosku oživuje svetelnými lúčmi, ktoré vytvárajú priestorový trojdimenzionálny obraz, meniaci sa s uhlom pohľadu a pohybom pozorovateľa. Autor tiež vytvára bronzové sochy, ktoré sú súčasťou výstavy. Lovišková vysvetlila, že pri jeho tvorbe je základom oslava prírody. Nie v naturalistickom, ale v úplne zjednodušenom poňatí. "V rámci kriviek, línií, v jednoduchosti a harmónii," povedala.



Výstava je poctou k Lehockého životnému jubileu. Ako sám uviedol, pred každou takouto akciou cíti napätie, no s výstavou je spokojný. "Sklu som sa upísal. Ani poriadne neviem, ako sa to všetko stalo," poznamenal s tým, že v poslednom období sa venuje najmä kresbe, z ktorej v rámci výstavy prezentuje aj svoje výtvory z obdobia posledného pol roka.