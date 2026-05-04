< sekcia Regióny
Výstava v Trenčíne predstaví vzťah Rímskej ríše k územiu Slovenska
Na výstave prvýkrát predstavia aj kostený hrebeň z tretieho storočia nášho letopočtu, ktorý archeológ Trenčianskeho múzea v Trenčíne Juraj Malec objavil v minulom roku.
Autor TASR
Trenčín 4. mája (TASR) - Vzťah Rímskej ríše a územia dnešného Slovenska s dôrazom na význam lokality Laugaricio a rímsku prítomnosť v strednej Európe predstaví výstava Rimania a Slovensko na Trenčianskom hrade. Odštartuje v utorok (5. 5.) popoludní vernisážou v kasárni hradu. Informovala o tom vedúca oddelenia marketingu a komunikácie Trenčianskeho múzea v Trenčíne Katarína Špačková.
Na výstave prvýkrát predstavia aj kostený hrebeň z tretieho storočia nášho letopočtu, ktorý archeológ Trenčianskeho múzea v Trenčíne Juraj Malec objavil v minulom roku. Hrebeň vyniká zdobením vo forme rytého ornamentu sústredných kruhov, ktoré okrem dekoračného významu mali zrejme aj silný symbolický význam.
Slávnostnou kultúrnou vložkou vernisáže bude vystúpenie skupín rímskej légie, ktoré autentickým spôsobom priblížia atmosféru antického Ríma.
Výstavu pripravilo Trenčianske múzeum v Trenčíne v spolupráci s historickým a archeologickým múzeom Slovenského národného múzea. Partnerom výstavy je Kreatívny inštitút Trenčín.
Na výstave prvýkrát predstavia aj kostený hrebeň z tretieho storočia nášho letopočtu, ktorý archeológ Trenčianskeho múzea v Trenčíne Juraj Malec objavil v minulom roku. Hrebeň vyniká zdobením vo forme rytého ornamentu sústredných kruhov, ktoré okrem dekoračného významu mali zrejme aj silný symbolický význam.
Slávnostnou kultúrnou vložkou vernisáže bude vystúpenie skupín rímskej légie, ktoré autentickým spôsobom priblížia atmosféru antického Ríma.
Výstavu pripravilo Trenčianske múzeum v Trenčíne v spolupráci s historickým a archeologickým múzeom Slovenského národného múzea. Partnerom výstavy je Kreatívny inštitút Trenčín.