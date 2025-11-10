< sekcia Regióny
Výstava v Trenčíne priblíži osudy ľudí odvlečených do gulagov
Do sovietskych pracovných táborov odvliekli zo Slovenska takmer 13.000 ľudí.
Autor TASR
Trenčín 10. novembra (TASR) - Osudy občanov perzekvovaných komunistickým režimom a odvlečených do sovietskych gulagov priblíži výstava Gulagy - prvé obete komunizmu na Slovensku. Výstavu pripravilo mesto v spolupráci s Múzeom obetí komunizmu na Mierovom námestí v Trenčíne. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
Výstavu otvoria v pondelok o 16.30 h. Spojená bude s diskusiou v Kultúrno-informačnom centre, kde budú hosťami riaditeľ Múzea obetí komunizmu v Košiciach Pavol Hric a novinár a spisovateľ Peter Juščák, ktorého štúdie o zavlečených do sovietskych pracovných táborov často citujú českí historici.
Do sovietskych pracovných táborov odvliekli zo Slovenska takmer 13.000 ľudí. K zatýkaniu osôb a ich deportáciám do Sovietskeho zväzu dochádzalo po prechode frontu druhej svetovej vojny cez naše územie. Represie zasiahli široké spektrum obyvateľstva - od nevinných civilistov po kolaborantov, ktorých mali súdiť československé orgány. Mnoho nevinných ľudí sa stalo obeťami svojvôle a bezprávia sovietskej armády. Tí, ktorí sa z pracovných táborov vrátili, museli pod hrozbou väzenia mlčať o všetkom, čo v ZSSR zažili.
Panely výstavy hovoria o udaniach, o počtoch a proveniencii odvlečených. Sprostredkúvajú príbehy ľudí, ktorí pracovné tábory prežili, opisujú životné podmienky väzňov a problematiku repatriácie. Podujatie sa koná pri príležitosti 17. novembra 1989. Výstava potrvá do 24. novembra.
Výstavu otvoria v pondelok o 16.30 h. Spojená bude s diskusiou v Kultúrno-informačnom centre, kde budú hosťami riaditeľ Múzea obetí komunizmu v Košiciach Pavol Hric a novinár a spisovateľ Peter Juščák, ktorého štúdie o zavlečených do sovietskych pracovných táborov často citujú českí historici.
Do sovietskych pracovných táborov odvliekli zo Slovenska takmer 13.000 ľudí. K zatýkaniu osôb a ich deportáciám do Sovietskeho zväzu dochádzalo po prechode frontu druhej svetovej vojny cez naše územie. Represie zasiahli široké spektrum obyvateľstva - od nevinných civilistov po kolaborantov, ktorých mali súdiť československé orgány. Mnoho nevinných ľudí sa stalo obeťami svojvôle a bezprávia sovietskej armády. Tí, ktorí sa z pracovných táborov vrátili, museli pod hrozbou väzenia mlčať o všetkom, čo v ZSSR zažili.
Panely výstavy hovoria o udaniach, o počtoch a proveniencii odvlečených. Sprostredkúvajú príbehy ľudí, ktorí pracovné tábory prežili, opisujú životné podmienky väzňov a problematiku repatriácie. Podujatie sa koná pri príležitosti 17. novembra 1989. Výstava potrvá do 24. novembra.