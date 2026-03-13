< sekcia Regióny
Výstava v Zlatých Moravciach predstaví svet svadobných kuchárok
Výstava potrvá do 14. októbra.
Autor TASR
Zlaté Moravce 13. marca (TASR) - V zlatomoravskej pobočke Ponitrianskeho múzea sprístupnili v piatok výstavu s názvom Svadobné kuchárky. Ako uviedla kurátorka Patrícia Žáčiková, nová expozícia odkrýva autentický svet dedinských kuchárok, najmä v okrese Zlaté Moravce v období 60. až 80. rokov 20. storočia. Výstava potrvá do 14. októbra.
Cieľom výstavy je predstaviť svadobnú kuchárku ako šikovnú gazdinú, skúsenú organizátorku hostín a nositeľku miestnych tradícií. Návštevníci múzea zažijú autentickú atmosféru príprav hostiny. „Výstava umožní nahliadnuť do každodennej práce svadobnej kuchárky, predstaví jej organizačné schopnosti a kulinárske umenie, ktoré stálo za úspechom každej svadby,“ povedala Žáčiková.
Návštevníci uvidia autentické kuchynské nádoby, hrnce, formy na pečenie či iný riad, ktoré kuchárky používali pri varení a pečení. Osobitnú pozornosť si zaslúži kolekcia rôznorodých kuchynských predmetov darovaná múzeu darkyňou z Topoľčianok, ktorá prezentuje bohatý a autentický svet dedinskej kuchyne,“ informovalo múzeum.
Výstavu dopĺňajú aj fotografie zo 60. až 80. rokov 20. storočia. Zachytávajú kuchárky z okolitých obcí pri príprave svadobných hostín. V expozícii ožijú aj zaprášené svadobné recepty, podľa ktorých sa pripravovali koláče a zákusky. „Podklady pre výstavu vznikli na základe terénneho výskumu, archívnych prameňov a spomienok pamätníkov. Prezentované svadobné zvyky, recepty a obrady pochádzajú najmä z oblasti Zlatých Moraviec, z Topoľčianok, Sľažian, Veľkých Chrašťan, Novej Vsi nad Žitavou i Vrábeľ. Výskum zasahuje aj do širšieho priestoru bývalej Tekovskej župy,“ pripomenula Žáčiková.
