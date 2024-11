Výstava Vianoce našimi rukami v Žiline prezentuje sociálne zariadenia

Žilina 29. novembra (TASR) - Výstavu Vianoce našimi rukami, ktorá prezentuje zariadenia sociálnych služieb na území Žilinského kraja, otvorili vo štvrtok (28. 11.) vo foyeri Úradu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK). TASR o tom informovala hovorkyňa úradu ŽSK Eva Lacová.



Doplnila, že návštevníci si môžu zakúpiť výrobky každý pracovný deň v čase od 9.00 do 14.00 h do 13. decembra. Samotná výstava potrvá do 9. januára 2025. "Na výstave sa nachádzajú rôzne vianočné ozdoby a dekorácie vrátane adventných svietnikov, venčekov, háčkovaných ozdôb, medovníkov a podobne. Do vianočnej výstavy sa zapojilo všetkých 24 zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja," uviedla hovorkyňa.



Pre klientov sociálnych zariadení je to dôležitá forma terapie a aktívneho trávenia času. "Pomoc je adresná a financie za kúpu vianočných dekorácií poputujú späť do centier sociálnych služieb a budú využité na nákup nových materiálov pre tvorivé aktivity," informovala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



Vianočné doplnky, ktoré je možné si na tejto výstave zakúpiť, sú za symbolické ceny.