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Výstava Vianočný sen v Bardejove predstaví tvorbu detí i dospelých
Návštevníci si budú môcť pozrieť práce, ktoré vytvorili deti materských škôl, žiaci základných a stredných škôl, ale aj dospelí.
Autor TASR
Bardejov 24. novembra (TASR) - Vianočné dekorácie, ozdoby, betlehemy a výtvarné práce detí i dospelých predstaví výstava s názvom Vianočný sen, ktorú sprístupnia v utorok v galérii Kultúrno-turistického centra na Radničnom námestí v Bardejove. Potrvá do 8. januára 2027. TASR o tom informovala kultúrna referentka Kultúrneho a turistického centra Bardejov Daniela Čisaríková.
Návštevníci si budú môcť pozrieť práce, ktoré vytvorili deti materských škôl, žiaci základných a stredných škôl, ale aj dospelí. Súčasťou výstavy budú výtvarné diela s vianočnou tematikou, rôzne dekorácie, ozdoby a betlehemy.
Okrem výstavy pripravilo kultúrne centrum aj tradičný betlehem, ktorý bude umiestnený v pivničných priestoroch. Verejnosti bude prístupný až do 31. januára 2027.
Výstavu si budú môcť návštevníci pozrieť každý pracovný deň od 7.30 do 16.00 h. Jej cieľom je priblížiť predvianočnú atmosféru prostredníctvom tvorivosti detí, mládeže i dospelých.
Návštevníci si budú môcť pozrieť práce, ktoré vytvorili deti materských škôl, žiaci základných a stredných škôl, ale aj dospelí. Súčasťou výstavy budú výtvarné diela s vianočnou tematikou, rôzne dekorácie, ozdoby a betlehemy.
Okrem výstavy pripravilo kultúrne centrum aj tradičný betlehem, ktorý bude umiestnený v pivničných priestoroch. Verejnosti bude prístupný až do 31. januára 2027.
Výstavu si budú môcť návštevníci pozrieť každý pracovný deň od 7.30 do 16.00 h. Jej cieľom je priblížiť predvianočnú atmosféru prostredníctvom tvorivosti detí, mládeže i dospelých.