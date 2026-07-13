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Výstava vo Vagačovom dome približuje výbavu neviest na Podpoľaní
Výbava, ktorú si mladucha prinášala do manželstva, bola odrazom jej majetkových pomerov.
Autor TASR
Detva 13. júla (TASR) - Periny, vankúše, posteľná bielizeň, uteráky, koberce i vreckovky sú súčasťou aktuálnej výstavy vo Vagačovom dome v Detve. Návštevníci prostredníctvom nej spoznajú, čo musela obsahovať výbava nevesty od prvej štvrtiny až do 60. rokov 20. storočia. TASR o tom informovala vedúca Centra tradičnej kultúry (CTK) v Detve Andrea Jágerová.
Výbava, ktorú si mladucha prinášala do manželstva, bola podľa nej odrazom jej majetkových pomerov. „Na Podpoľaní sa nazývala rúcho. Ovplyvňovala jej postavenie v novej rodine a očakávalo sa, že bude čo najbohatšia,“ objasnila. Jej veľkosť a vzhľad boli predmetom hodnotenia nielen rodiny, ale i celej dediny. Príprava výbavy preto patrila k dôležitým povinnostiam nevesty i jej matky a niektoré jej súčasti sa v rodine dedili.
Výbava spravidla zahŕňala predmety, ktoré slúžili na osobnú potrebu ženy. V prvej štvrtine 20. storočia to boli predovšetkým periny a vankúše. V truhle na šaty si nevesta do manželovej rodiny prinášala časti odevu, posteľné obliečky, uteráky i plátno. „Ženy z najbližšej rodiny nosili mladuche látky, šatky, šperky, neskôr pribudlo aj náradie a rôzne pomôcky do kuchyne,“ priblížila Jágerová.
Približne od polovice minulého storočia bol bežnou súčasťou výbavy bohatších neviest nábytok do spálne. A to manželské postele, skrine, nočné stolíky a zrkadlo. Súčasťou darov od krstnej mamy bol obraz s náboženským motívom, ktorý si mladomanželia zvykli vešať nad posteľ. CTK pripomína, že výbava bola majetkom ženy. Predstavovala jej osobné vlastníctvo, s ktorým mohla voľne disponovať. Jej prevážanie bolo udalosťou, na ktorej sa zúčastňovala celá dedina. „Bolo sprevádzané spevom žien a pohostením všetkých prizerajúcich sa svadobnými koláčmi a pálenkou,“ zdôrazňuje.
Jágerová poznamenala, že predmety na výstavu získali z rôznych múzeí z Detvy, zo Zvolena i Banskej Bystrice. Viacero exponátov požičali rodiny i jednotlivci z Detvy. Výbavy neviest na Podpoľaní si záujemcovia môžu vo Vagačovom dome v Detve pozrieť do 4. októbra.
Výbava, ktorú si mladucha prinášala do manželstva, bola podľa nej odrazom jej majetkových pomerov. „Na Podpoľaní sa nazývala rúcho. Ovplyvňovala jej postavenie v novej rodine a očakávalo sa, že bude čo najbohatšia,“ objasnila. Jej veľkosť a vzhľad boli predmetom hodnotenia nielen rodiny, ale i celej dediny. Príprava výbavy preto patrila k dôležitým povinnostiam nevesty i jej matky a niektoré jej súčasti sa v rodine dedili.
Výbava spravidla zahŕňala predmety, ktoré slúžili na osobnú potrebu ženy. V prvej štvrtine 20. storočia to boli predovšetkým periny a vankúše. V truhle na šaty si nevesta do manželovej rodiny prinášala časti odevu, posteľné obliečky, uteráky i plátno. „Ženy z najbližšej rodiny nosili mladuche látky, šatky, šperky, neskôr pribudlo aj náradie a rôzne pomôcky do kuchyne,“ priblížila Jágerová.
Približne od polovice minulého storočia bol bežnou súčasťou výbavy bohatších neviest nábytok do spálne. A to manželské postele, skrine, nočné stolíky a zrkadlo. Súčasťou darov od krstnej mamy bol obraz s náboženským motívom, ktorý si mladomanželia zvykli vešať nad posteľ. CTK pripomína, že výbava bola majetkom ženy. Predstavovala jej osobné vlastníctvo, s ktorým mohla voľne disponovať. Jej prevážanie bolo udalosťou, na ktorej sa zúčastňovala celá dedina. „Bolo sprevádzané spevom žien a pohostením všetkých prizerajúcich sa svadobnými koláčmi a pálenkou,“ zdôrazňuje.
Jágerová poznamenala, že predmety na výstavu získali z rôznych múzeí z Detvy, zo Zvolena i Banskej Bystrice. Viacero exponátov požičali rodiny i jednotlivci z Detvy. Výbavy neviest na Podpoľaní si záujemcovia môžu vo Vagačovom dome v Detve pozrieť do 4. októbra.