Výstava vo Vlastivednom múzeu prezentuje unikátne betlehemy
Betlehemy od Márie Briestenskej a Jozefa Práznovského sú doplnené o vybrané zbierky múzea.
Autor TASR
Považská Bystrica 8. decembra (TASR) - Pestrý svet tradičných i netradičných betlehemov zo súkromných zbierok Márie Briestenskej z Prečína a Jozefa Práznovského zo Žiliny prezentuje vo svojich priestoroch Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici na výstave Búvaj dieťa krásne! Informovala o tom riaditeľka múzea Petronela Rágulová.
Betlehemy od Márie Briestenskej a Jozefa Práznovského sú doplnené o vybrané zbierky múzea. Návštevníci si na výstave môžu pozrieť rôzne typy betlehemov od miniatúrnych prevedení až po veľkorozmerné betlehemy.
Mária Briestenská začala so zbieraním a výrobou betlehemov asi okolo roku 2000. Zbierka Márie Briestenskej obsahuje viac ako 120 betlehemov. Tvoria ju rozmanité typy betlehemskej scény z prírodných materiálov (drevo, hlina, sklo, porcelán, papier a textil). Vzácny je asi 100-ročný betlehem, ktorý vytvorili vojaci na fronte vzdialení od svojich rodín počas Vianoc.
Jozef Práznovský je vášnivým výrobcom originálnych betlehemov. Netradičné betlehemy vyrába z rybích kostí, kôstok exotického ovocia, z jadierok, zrniek ryže a nového korenia, zemiakov a iných materiálov. Doteraz ich vytvoril viac ako 1000. Ako výrobca originálnych betlehemov je držiteľom dvoch slovenských rekordov. Špecializuje sa na miniatúrne prevedenia betlehemov.
Výstava Búvaj, dieťa krásne! potrvá vo Vlastivednom múzeu v Považskej Bystrici do konca januára budúceho roka.
