Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici približuje chytanie vtáctva

Považská Bystrica 24. apríla (TASR) - Nová výstava vo Vlastivednom múzeu v Považskej Bystrici približuje ľudovú tradíciu chytania a distribúcie vtáctva na gastronomické účely. Expozíciu Čvíkotári, ktorú múzeum pripravilo v spolupráci s Dubnickým múzeom v Dubnici nad Váhom a Považskou knižnicou v Považskej Bystrici, si tam návštevníci môžu pozrieť do 31. júla. TASR o tom vo štvrtok informovala riaditeľka Vlastivedného múzea Petronela Rágulová.



Za vznikom výstavy stojí iniciatíva etnológa Richarda Benecha, ktorý niekoľko rokov robil pramenný a terénny výskum ľudovej tradície chytania vtáctva na Považí.



"Vtáčnictvo, čiže lov a distribúcia vtáčikov na gastronomické účely, bolo doplnkovým zdrojom príjmov ľudových vrstiev od stredoveku. Bolo rozšírené najmä v Nitrianskej, Turčianskej, Zvolenskej a Trenčianskej župe," načrtla Rágulová.



Vtáčnici a priekupníci podľa nej predávali okrem drozda čvikotavého aj iné druhy vtákov na zemepanské dvory, kde z nich kuchári pripravovali obľúbené delikatesy pre pánov. "Podľa rozprávania pamätníkov sa vtáčiky z okolia Považskej Bystrice distribuovali na konzum aj do zahraničia, napríklad do parížskych reštaurácií," priblížila.



Múzeum otvorilo výstavu v stredu (23. 4.) formou komentovanej prehliadky pre žiakov piateho ročníka Základnej školy sv. Augustína v Považskej Bystrici.