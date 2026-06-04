< sekcia Regióny
Výstava v múzeum v Považskej Bystrici predstavuje vedecké hračky
Výstavu pripravilo občianske združenie Vedecká hračka v spolupráci s vlastivedným múzeom.
Autor TASR
Považská Bystrica 4. júna (TASR) - Možnosť objavovať zákonitosti vedy a techniky prostredníctvom hry, experimentovania a vlastnej skúsenosti prináša interaktívna výstava Kaleidoskop vedeckých hračiek vo Vlastivednom múzeu v Považskej Bystrici. Informovala o tom manažérka výstavnej činnosti a digitalizácie múzea Michaela Haladejová.
Výstavu pripravilo občianske združenie Vedecká hračka v spolupráci s vlastivedným múzeom. Predstavuje približne 100 interaktívnych exponátov, medzi ktorými nechýbajú vedecké hračky, kaleidoskopy či jednoduché fyzikálne experimenty. Návštevníci sa prostredníctvom nich môžu zoznámiť s rôznymi prírodnými javmi, optickými efektmi a technickými princípmi hravou a prístupnou formou.
„Výstava je určená pre všetky vekové kategórie. Jej cieľom je ukázať, že učenie nemusí byť iba o knihách a školských laviciach, ale môže byť aj zábavné, plné objavov, prekvapení a radosti z poznania. Kaleidoskop vedeckých hračiek ponúka návštevníkom exponáty pochádzajúce z viac ako dvadsiatich krajín sveta. Všetky sú navrhnuté tak, aby podnecovali zvedavosť, tvorivé myslenie a aktívne zapájanie návštevníkov,“ uviedla Haladejová.
Verejnosti je výstava sprístupnená vo výstavných priestoroch Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici do 31. augusta, každý deň od 8.00 do 14.30 h.
Výstavu pripravilo občianske združenie Vedecká hračka v spolupráci s vlastivedným múzeom. Predstavuje približne 100 interaktívnych exponátov, medzi ktorými nechýbajú vedecké hračky, kaleidoskopy či jednoduché fyzikálne experimenty. Návštevníci sa prostredníctvom nich môžu zoznámiť s rôznymi prírodnými javmi, optickými efektmi a technickými princípmi hravou a prístupnou formou.
„Výstava je určená pre všetky vekové kategórie. Jej cieľom je ukázať, že učenie nemusí byť iba o knihách a školských laviciach, ale môže byť aj zábavné, plné objavov, prekvapení a radosti z poznania. Kaleidoskop vedeckých hračiek ponúka návštevníkom exponáty pochádzajúce z viac ako dvadsiatich krajín sveta. Všetky sú navrhnuté tak, aby podnecovali zvedavosť, tvorivé myslenie a aktívne zapájanie návštevníkov,“ uviedla Haladejová.
Verejnosti je výstava sprístupnená vo výstavných priestoroch Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici do 31. augusta, každý deň od 8.00 do 14.30 h.