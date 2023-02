Výstava vo VSM Havrany a ich príbuzní približuje život vtákov

Košice 18. februára (TASR) - Krkavcovité vtáky žijúce na území Slovenska predstavuje najnovšia výstava vo Východoslovenskom múzeu (VSM) v Košiciach. Pod názvom Havrany a ich príbuzní približuje život týchto vtákov, ich inteligenciu, miesto v prírode, vzťah s človekom či mýty a legendy, ktoré sa k nim viažu. Výstavu pripravilo VSM v spolupráci s Gemersko-malohontským múzeom.



"Krkavcovité vtáky sú naše najväčšie spevavce. Niektoré druhy sú sfarbené do čierna, mnohé sú pestrofarebné a ich spoločným znakom je silný zobák. Do čeľade krkavcovitých patrí približne 120 vtáčích druhov, z nich na Slovensku hniezdi osem," uviedlo VSM. Vtáky tejto čeľade patria k najinteligentnejším vtákom a živočíchom vôbec. Pomer hmotnosti mozgu k hmotnosti tela je u nich veľmi vysoký, porovnateľný s primátmi a veľrybami.



Výstava Havrany a ich príbuzní prináša prostredníctvom fotografií a dermoplastických preparátov fakty a zaujímavosti z ich života. Prezentáciu dotvárajú interaktívne hry a návštevníci budú mať možnosť vyskúšať si aj sedenie v havraňom hniezde.



Autorkou výstavy je biologička z Gemersko-malohontského múzea Monika Gálffyová. Pre verejnosť výstavu sprístupnili vo štvrtok (16. 2.), otvorená bude do 2. júla. Pripravený je aj cyklus prednášok a rozšíreného výkladu pre školské skupiny a verejnosť, o ktorom bude múzeum informovať na svojom webe a sociálnych sieťach.