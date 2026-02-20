< sekcia Regióny
Výstava vo VSM ponúka netradičný pohľad do histórie košického divadla
Snahou je podľa Trnku prepájať aj divákov divadla a návštevníkov krajského múzea.
Autor TASR
Košice 20. februára (TASR) - Košické divadelníctvo v priebehu desaťročí približuje najnovšia intermediálna výstava vo Východoslovenskom múzeu (VSM) v Košiciach. Slávnostne ju v piatok otvorili pod názvom Divadlo v múzeu, múzeum v divadle. Vernisáž bola spojená s podpisom memoranda o spolupráci medzi Košickým samosprávnym krajom (KSK) a Národným divadlom Košice (NDKE).
Výstavou sa VSM pridáva k oslavám jubileí košického divadla, ktoré si nedávno pripomenulo 80. výročie v pozícii druhej národnej divadelnej scény či 100 rokov od vzniku stálej divadelnej inštitúcie.
Memorandum o spolupráci podpísali predseda KSK Rastislav Trnka a generálny riaditeľ NDKE Ondrej Šoth. „Myslím si, že to je veľmi dôležitý dokument, pretože to máme so školami, s rôznymi divadlami, napríklad aj mimo našej republiky, takže sa tešíme, že naša spolupráca bude aktívnejšia,“ povedal Šoth.
Snahou je podľa Trnku prepájať aj divákov divadla a návštevníkov krajského múzea. Pripomenul, že zriaďovateľom národného divadla je štát a VSM krajská samospráva. „Napriek tomu, že sú to úplne rozdielni zriaďovatelia, tak chceme posilniť tú spoluprácu a vyslať aj signál medzi našich kolegov v týchto inštitúciách, že tá spolupráca je žiaduca a chceme vidieť viac podobných aktivít, ako vidíme možno dnes,“ povedal.
Ako informovalo VSM, nová výstava vytvára moderným nekonvenčným prístupom pohľad do histórie prostredníctvom rozmanitých artefaktov, ako sú kulisy, kostýmy, scenáre, archívne fotografie, skice či príbehy. Hlavnou líniou je však technológia, ktorá mení návštevníka na priameho aktéra „dosiek, ktoré znamenajú svet“.
„Zo šera minulosti sa v múzeu znova vynárajú mnohé, azda už zabudnuté herecké tváre, unikátne scénografie či fragmenty schované v rozsiahlych depozitoch divadla. Teší nás, že štyri významné košické inštitúcie spojili sily a môžu formou výstavy spoločne osláviť bohatú históriu košického divadla,“ priblížil riaditeľ VSM Dominik Béreš. Nejde podľa neho o tradičnú výstavu artefaktov a diváci v nej prechádzajú situáciami pripomínajúcimi javisko, hľadisko aj muzeálne prostredie.
Na projekte spolupracovali okrem VSM a NDKE aj Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach, ktorá sa postarala o špecifické priestorové a výtvarné riešenie. Na podkladoch k výstave spolupracovalo aj košické štúdio STVR.
Výstava Divadlo v múzeu, múzeum v divadle bude verejnosti prístupná do konca júna. Návštevníkov v nej budú počas nasledujúcich týždňov čakať aj besedy, komentované prehliadky, ako aj živé umelecké „performance“ zo sveta opery, baletu i činohry.
Výstavou sa VSM pridáva k oslavám jubileí košického divadla, ktoré si nedávno pripomenulo 80. výročie v pozícii druhej národnej divadelnej scény či 100 rokov od vzniku stálej divadelnej inštitúcie.
Memorandum o spolupráci podpísali predseda KSK Rastislav Trnka a generálny riaditeľ NDKE Ondrej Šoth. „Myslím si, že to je veľmi dôležitý dokument, pretože to máme so školami, s rôznymi divadlami, napríklad aj mimo našej republiky, takže sa tešíme, že naša spolupráca bude aktívnejšia,“ povedal Šoth.
Snahou je podľa Trnku prepájať aj divákov divadla a návštevníkov krajského múzea. Pripomenul, že zriaďovateľom národného divadla je štát a VSM krajská samospráva. „Napriek tomu, že sú to úplne rozdielni zriaďovatelia, tak chceme posilniť tú spoluprácu a vyslať aj signál medzi našich kolegov v týchto inštitúciách, že tá spolupráca je žiaduca a chceme vidieť viac podobných aktivít, ako vidíme možno dnes,“ povedal.
Ako informovalo VSM, nová výstava vytvára moderným nekonvenčným prístupom pohľad do histórie prostredníctvom rozmanitých artefaktov, ako sú kulisy, kostýmy, scenáre, archívne fotografie, skice či príbehy. Hlavnou líniou je však technológia, ktorá mení návštevníka na priameho aktéra „dosiek, ktoré znamenajú svet“.
„Zo šera minulosti sa v múzeu znova vynárajú mnohé, azda už zabudnuté herecké tváre, unikátne scénografie či fragmenty schované v rozsiahlych depozitoch divadla. Teší nás, že štyri významné košické inštitúcie spojili sily a môžu formou výstavy spoločne osláviť bohatú históriu košického divadla,“ priblížil riaditeľ VSM Dominik Béreš. Nejde podľa neho o tradičnú výstavu artefaktov a diváci v nej prechádzajú situáciami pripomínajúcimi javisko, hľadisko aj muzeálne prostredie.
Na projekte spolupracovali okrem VSM a NDKE aj Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach, ktorá sa postarala o špecifické priestorové a výtvarné riešenie. Na podkladoch k výstave spolupracovalo aj košické štúdio STVR.
Výstava Divadlo v múzeu, múzeum v divadle bude verejnosti prístupná do konca júna. Návštevníkov v nej budú počas nasledujúcich týždňov čakať aj besedy, komentované prehliadky, ako aj živé umelecké „performance“ zo sveta opery, baletu i činohry.