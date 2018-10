Výstava vo Zvolene predstaví jubilujúceho dizajnéra Š.Schneidera

Štefan Schneider je dlhoročným pedagógom, výskumným pracovníkom a praktickým tvorcom v oblasti produktového dizajnu a interiérovej architektúry.

Zvolen 25. októbra (TASR) - V Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene vo štvrtok sprístupnia novú výstavu pod názvom Cesta k hodnotnému dizajnu, ktorá predstavuje dizajnéra Štefana Schneidera pri príležitosti jeho životného jubilea - 70. narodenín.



"Výstava predstaví autora ako osobnosť i profesijne smerovanie a najmä jednotlivé kroky tvorivého procesu a úsilia vyvinúť produkty užitočné pre život, no s pridanou hodnotou nadčasového dizajnu," informovala pracovníčka múzea Miroslava Turayová.



Predstaví tiež praktické ukážky systémovej tvorby autora na vlastných návrhoch, najmä dizajn stoličiek, nábytku a interiérov zosumarizovaných počas jeho celoživotnej tvorby. Dopĺňať ju budú práce vytvorené študentmi, ktoré vznikli pod jeho vedením. Sú to konkrétne úlohy, ktoré dnes riešia dizajnéri a architekti v interiérovej tvorbe. Viaceré vystavené projekty, na ktorých sa profesor Schneider podieľal ako pedagóg, sa dočkali množstva odborných nominácii a ocenení.



Štefan Schneider je dlhoročným pedagógom, výskumným pracovníkom a praktickým tvorcom v oblasti produktového dizajnu a interiérovej architektúry. Pôsobí na Katedre dizajnu nábytku a interiéru Drevárskej fakulty Technickej univerzite vo Zvolene. Pôsobí aj na iných zahraničných a domácich vysokých školách so zameraním na dizajn a architektúru.



Tiež sa zaoberá výskumno - umeleckou činnosťou v oblasti produktového dizajnu, ako aj vlastnou tvorbou v uvedenej oblasti. Je nositeľom mnohých ocenení, osvedčení a zápisov dizajnu na Úrade priemyselného vlastníctva SR. "Z tých najvýznamnejších spomenieme redizajn Thonetovej stoličky z ohýbaného dreva tzv. „Schneiderky" a najaktuálnejší je projekt zasadačky Mestského úradu vo Zvolene," priblížila Turayová.



Lesnícke a drevárske múzeum si prizýva profesora Schneidera ako odborného garanta a predsedu odbornej hodnotiteľskej komisie pri vyhodnocovaní prestížnej celoslovenskej súťaže Etudy z dreva, ktorá v roku 2019 oslávi 20 rokov svojho trvania.