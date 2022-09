Výstava Všetko najlepšie predstaví umelcov narodených v septembri

Nitra 9. septembra (TASR) - Viac ako dve desiatky umelcov predstaví svoje diela na výstave s názvom Všetko najlepšie, ktorú v Nitrianskej galérie sprístupnia 14. septembra. Ako informovali organizátori, v Reprezentačných priestoroch potrvá až do 27. novembra.



Na výstave sa predstavia slovenskí výtvarníci 20. a 21. storočia. Ich spoločným menovateľom je, že sa narodili v septembri, rovnako, ako štvorica prizvaných kurátoriek. "Návštevníci uvidia už existujúce diela. Okrem toho však autori budú môcť reagovať novým dielom na viaceré témy, ktoré vyplývajú z hlavných ideí výstavy, akými sú napríklad oslava, dar, dostávať, zrod, narodenie, pominuteľnosť i mýty spolupatričnosti," uviedol kurátor výstavy Omar Mirza.



Nežijúci autori budú na výstave zastúpení vybranými dielami zo zbierky Nitrianskej galérie, prípadne doplnenými o výpožičky z iných inštitúcií. Jediné kritérium selekcie diel na výstavu sú narodeniny umelca v mesiaci september. "Uvidí sa, či to bude stačiť na plnohodnotnú výstavu, alebo pôjde len o sebaironický a sebastredný konštrukt. K výstave by sme radi vydali katalóg vo forme trhacieho kalendára a na vernisáži usporiadali kolektívnu narodeninovú oslavu pre všetkých zúčastnených," dodal Mirza.