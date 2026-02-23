< sekcia Regióny
Výstava Výsledok doby reflektuje aktuálne spoločenské dianie
Výstava predstavuje diela 15 umelcov, ktorých spája nielen reflexia dnešnej doby, ale aj myšlienkový odkaz profesora a akademického sochára Juraja Meliša.
Autor TASR
Bratislava 23. februára (TASR) - Vizuálnu reflexiu aktuálneho spoločenského diania a umeleckú odpoveď na výzvy súčasnosti prostredníctvom pohľadu viacerých generácií ponúkne kolektívna výstava Výsledok doby. Jej dejiskom bude Galéria Statua v priestoroch Pálffyho paláca na Zámockej ulici v Bratislave, kde výstavu otvoria v stredu 25. februára o 18.00 h. TASR o tom informovala kurátorka výstavy Xénia Lettrichová.
Spresnila, že výstava predstavuje diela 15 umelcov, ktorých spája nielen reflexia dnešnej doby, ale aj myšlienkový odkaz profesora a akademického sochára Juraja Meliša. „Projekt je unikátny svojím generačným rozptylom - vystavujúci autori sú vo veku od 30 do 80 rokov, čo návštevníkom umožňuje konfrontáciu rôznych umeleckých prístupov a životných skúseností,“ dodala Lettrichová.
Medzi vystavujúcimi autormi sú popredné osobnosti slovenského výtvarného umenia, medzi nimi maliar Rudolf Sikora, konceptualista Otis Laubert, maliar Vojtech Kolenčík, fotograf Miroslav Gasidlo či dizajnér a držiteľ Krištáľového krídla Ferdinand Chrenka. „Širokospektrálny pohľad dopĺňajú ďalšie výrazné postavy súčasnej scény, ktoré svojou tvorbou nadväzujú na melišovskú tradíciu kritického myslenia v umení,“ poznamenala kurátorka.
Výstava bude verejnosti prístupná do 29. marca.
Spresnila, že výstava predstavuje diela 15 umelcov, ktorých spája nielen reflexia dnešnej doby, ale aj myšlienkový odkaz profesora a akademického sochára Juraja Meliša. „Projekt je unikátny svojím generačným rozptylom - vystavujúci autori sú vo veku od 30 do 80 rokov, čo návštevníkom umožňuje konfrontáciu rôznych umeleckých prístupov a životných skúseností,“ dodala Lettrichová.
Medzi vystavujúcimi autormi sú popredné osobnosti slovenského výtvarného umenia, medzi nimi maliar Rudolf Sikora, konceptualista Otis Laubert, maliar Vojtech Kolenčík, fotograf Miroslav Gasidlo či dizajnér a držiteľ Krištáľového krídla Ferdinand Chrenka. „Širokospektrálny pohľad dopĺňajú ďalšie výrazné postavy súčasnej scény, ktoré svojou tvorbou nadväzujú na melišovskú tradíciu kritického myslenia v umení,“ poznamenala kurátorka.
Výstava bude verejnosti prístupná do 29. marca.