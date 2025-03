Výstava Z Kežmarku do Prešova prezentuje historické knižné dary

Prešov 31. marca (TASR) - Štátna vedecká knižnica (ŠVK) v Prešove sprístupnila v rámci Týždňa slovenských knižníc v nových priestoroch Galérie Bibliotéky výstavu Z Kežmarku do Prešova zameranú na prezentáciu knižného daru, ktorý sa do fondu ŠVK v Prešove dostal v roku 2024. TASR o tom informovala Renáta Šmidová z ŠVK.



ŠVK získala súbor kníh od Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, ktoré vyraďovalo staršie tituly zo svojej knižnice. Tie obohatili fond ŠVK v Prešove o historické tlače zo slovenskej a českej literatúry, vydané do roku 1918, tiež z prvej Československej republiky (1918 - 1938), ako aj preklady ruskej literatúry od Zory Jesenskej.



Najväčšie zastúpenie má česká literatúra, ktorá zahŕňa predovšetkým autorov 19. a začiatku 20. storočia, ako Karel Jaromír Erben, Jan Neruda, Božena Němcová či Alois Jirásek. Z časového hľadiska ide o široký výber od renesančných autorov po proletársku poéziu.



Slovenská literatúra je druhou najpočetnejšou skupinou získanej beletrie, pričom ide prevažne o diela autorov romantickej a realistickej generácie, ako S. H. Vajanský, P. O. Hviezdoslav či Martin Kukučín, Ľudmila Podjavorinská.



Poslednú tematickú skupinu výstavy tvorí svetová prekladová literatúra, v rámci ktorej prevažujú diela ruského realizmu.



„Kým v panelovej časti sa návštevníci oboznámia s históriou školy, kvantitatívnymi ukazovateľmi, informáciami viažucimi sa k miestu vydania, vydavateľom, edíciám a ďalším informáciám dokumentujúcim knižný trh, v expozičnej časti je možnosť do väčšiny získaných publikácií aj fyzicky nahliadnuť,“ informovala spoluautorka výstavy Lucia Němcová. Výstava je záujemcom dostupná do 7. apríla.