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Výstava Živena v Žiline predstaví činnosť najstaršieho ženského spolku
Jej hlavným poslaním je zlepšenie postavenia žien a rodín v spoločnosti.
Autor TASR
Žilina 13. júna (TASR) - Dlhoročnú činnosť spolku slovenských žien Živena v Žiline predstavuje nová výstava na Budatínskom hrade. Zameriava sa na históriu spolku, ale aj na rôzne techniky ľudovej výroby, ktoré sú vystavené vo forme ručných prác členov Živeny. Informovala o tom Sabina Pavlíková z Považského múzea v Žiline.
Živena je najstarším ženským spolkom na Slovensku. Bola založená na myšlienke rovnosti a viery v to, že výchovou a vzdelávaním sa každý človek stáva lepším vo svojej rodine i v spoločnosti. Jej hlavným poslaním je zlepšenie postavenia žien a rodín v spoločnosti.
Po obnovení v roku 1995 nadviazal na svoju činnosť najmä v oblasti uchovávania tradícií. Výstava je výnimočná tým, že o histórii vzniku a pôsobení miestnych odborov Živeny doposiaľ nebola realizovaná žiadna výstava pre verejnosť.
„Verejnosti chceme priblížiť význam činnosti žilinského spolku a jeho prínos nielen pre región. Výstava mapuje vznik a zrušenie žilinského spolku až po jeho opätovné obnovenie v 90. rokoch minulého storočia. Návštevníci si budú môcť pozrieť dokumenty týkajúce sa vzniku žilinského spolku, fotografie z významných akcií. Vystavené budú tiež ručné práce členov súčasnej žilinskej Živeny,“ uviedla predsedníčka miestneho odboru Živeny Jana Čerepová.
Živena je najstarším ženským spolkom na Slovensku. Bola založená na myšlienke rovnosti a viery v to, že výchovou a vzdelávaním sa každý človek stáva lepším vo svojej rodine i v spoločnosti. Jej hlavným poslaním je zlepšenie postavenia žien a rodín v spoločnosti.
Po obnovení v roku 1995 nadviazal na svoju činnosť najmä v oblasti uchovávania tradícií. Výstava je výnimočná tým, že o histórii vzniku a pôsobení miestnych odborov Živeny doposiaľ nebola realizovaná žiadna výstava pre verejnosť.
„Verejnosti chceme priblížiť význam činnosti žilinského spolku a jeho prínos nielen pre región. Výstava mapuje vznik a zrušenie žilinského spolku až po jeho opätovné obnovenie v 90. rokoch minulého storočia. Návštevníci si budú môcť pozrieť dokumenty týkajúce sa vzniku žilinského spolku, fotografie z významných akcií. Vystavené budú tiež ručné práce členov súčasnej žilinskej Živeny,“ uviedla predsedníčka miestneho odboru Živeny Jana Čerepová.