Výstavba domov v Šaštíne-Strážach je o krok bližšie k realizácii

Šaštín-Stráže 18. februára (TASR) - Zámer vybudovania a pripojenia inžinierskych sietí a prístupových komunikácií týkajúcich sa výstavby rezidencie Limbová Stráže, pozostávajúcej z 53 rodinných domov (RD) v meste Šaštín-Stráže v okrese Senica, nebude podliehať procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Okresný úrad (OÚ) Senica vydal právoplatné rozhodnutie a určil podmienky, ktoré musia investori dodržať. Vyplýva to z rozhodnutia zo zisťovacieho konania zverejneného na enviroportáli.



Úrad stanovil podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie. Patrí sem napríklad doloženie súhlasného stanoviska správcu vodného toku, zachovanie prístupu mechanizácie pre správcu vodného toku Čárska kopánka na účel vykonania údržby a kontroly, doloženie povolenia štátnej vodnej správy na vybudovanie vodovodu a kanalizácie či rešpektovanie územného plánu mesta.



V rámci zámeru ide o vybudovanie a pripojenie inžinierskych sietí, prístupových komunikácií, následne sa môže začať stavba RD prostredníctvom budúcich majiteľov pozemkov. Rozdelený je na dve etapy - územie prvej etapy s 37 RD a územie druhej etapy so 16 RD. Každú etapu bude zabezpečovať samostatný investor. V prípade prvej etapy ide o spoločnosť DDK Slovakia, v prípade druhej etapy ide o investorov Vladimíra Ovečku a Annu Ovečkovú. Predpokladané náklady projektu sú 1,8 milióna eur.



Pozemok na umiestnenie navrhovanej činnosti sa nachádza v extraviláne mesta Šaštín-Stráže, je rovinatý a v súčasnosti nevyužívaný, má charakter trávnatého porastu s pomiestnym výskytom stromov a krov. Hraničí tiež so štátnou cestou druhej triedy, s neprevádzkovaným areálom bývalého družstva, rodinnými domami a miestnou komunikáciou a lesným porastom s názvom "les Čistonek".