Streda 20. august 2025
Výstavba autobusovej čakárne v Skalici je o krok bližšie k realizácii

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Veronika Mihalíková

Zo skôr zverejnenej architektonickej štúdie vyplýva, že nová čakáreň by mohla mať kapacitu do 25 osôb.

Autor TASR
Skalica 20. augusta (TASR) - Zámer výstavby autobusovej čakárne a rekonštrukcie nástupísk na Ulici pplk. Pľjušťa v Skalici je o krok bližšie k realizácii. Spoločnosť SKAND Skalica, ktorá plánuje zrealizovať projekt prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti AS Skalica, avizovala podanie žiadosti o stavebné povolenie.

„Toto je dôležitý krok k tomu, aby Skalica získala modernú a pohodlnú stanicu, ktorú sme prisľúbili a ktorú si všetci zaslúžime,“ zdôraznila spoločnosť vo svojom príspevku na sociálnej sieti.

Keďže ide o zámer realizovaný vo verejnom záujme, skalické mestské zastupiteľstvo ešte vlani schválilo predaj pozemku o výmere približne 2221 štvorcových metrov investorovi za symbolické jedno euro za štvorcový meter. Zo skôr zverejnenej architektonickej štúdie vyplýva, že nová čakáreň by mohla mať kapacitu do 25 osôb.
