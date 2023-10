Výstavba bazéna s vlnobitím v Rimavskej Sobote sa posúva

Rimavská Sobota 22. októbra (TASR) - Projekt výstavby bazéna s vlnobitím v rekreačnej oblasti Kurinec v Rimavskej Sobote sa posúva. Práce by sa mali začať na jar, nová atrakcia tak pre verejnosť budúcoročnú letnú sezónu prístupná nebude. Pre TASR to potvrdil primátor mesta Jozef Šimko.



Samospráva má v súvislosti s projektom už vysúťaženého dodávateľa, najnižšiu ponuku predložila spoločnosť Metrostav. Uplynulý týždeň sa vedenie mesta stretlo s predstaviteľmi spoločnosti, predmetom rokovania bol aj dodatok k zmluve týkajúci sa predĺženia termínu ukončenia výstavby. Nový bazén s vlnobitím chcelo totiž mesto pôvodne dokončiť do začiatku budúceho leta.



"Ukončenie diela nemôže byť do 15. júna 2024, to v žiadnom prípade nestihnú. Očakávam, že stavba by sa začala v marci 2024 a pre verejnosť by sme mohli bazén s vlnobitím sprístupniť v lete 2025," skonštatoval Šimko s tým, že v nasledujúcich mesiacoch sa ešte uskutoční kontrola verejného obstarávania. Podľa slov primátora budú stavebné práce počas leta prerušené a neovplyvnia tak budúcoročnú sezónu v rekreačnej oblasti.



Vybudovanie bazéna s vlnobitím schválili poslanci mesta na februárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva, začiatkom októbra odobrili aj zvýšenie úveru, z ktorého plánuje samospráva zámer financovať. Celkové náklady na realizáciu projektu predstavujú približne 1,8 milióna eur.