Výstavba Bystrickej nemocnice mení dopravu, pribudli bus pruhy

Banská Bystrica 13. apríla (TASR) - Výstavba novej Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici pokračuje podľa stanoveného harmonogramu a už čoskoro dôjde k betónovaniu jej prvých základov. Konštatovala to riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková s tým, že 18. apríla nadobudne účinnosť stavebné povolenie na celý objekt. Dôjde k zvýšenému nárastu stavebného ruchu, intenzívnejšiemu presunu techniky i materiálu. Najväčší projekt v histórii mesta má veľký vplyv na dopravu, ktorá bola v okolí nemocnice komplikovaná už aj predtým.



Odborníci a dopravní experti spracovali sériu opatrení, ktoré sa postupne zavádzajú s cieľom zvládnuť a zlepšiť dopravnú situáciu počas stavebných prác. Ich súčasťou sú aj bus pruhy, ktoré sú pre miestnych motoristov novinkou. V Banskej Bystrici ich v týchto dňoch zaviedli po prvý raz. Kým cestujúci v MHD doteraz čakali spolu s autami v dopravnej zápche, vytvorením bus pruhov môžu vodiči trolejbusov a autobusov plynule pokračovať kruhovým objazdom do nemocnice. Skrátenie času jazdy má motivovať ľudí, ktorým to zdravotný stav umožňuje, aby prestúpili do ekologickejších dopravných prostriedkov.



Podľa riaditeľa Krajského dopravného inšpektorátu v Banskej Bystrici Vladimíra Farkaša sa bus pruhy v žiadnom meste v Banskobystrickom samosprávnom kraji doteraz nenachádzali. Sú vyhradené pre trolejbusy, autobusy a aj vozidlá taxislužieb, ktoré však musia byť riadne označené.



„Ide o zásadnú zmenu v doprave. Vodiči na to nie sú naučení, jedine tak v hlavnom meste. Budeme ich musieť prevychovať, ako sa správať a správne viesť motorové vozidlo. Najmä na začiatku, v dopravných špičkách, budeme motoristov upozorňovať, aby zvýšili pozornosť a ostražitosť, aby nejazdili po pamäti, všímali si aktuálne dopravné značenie a rešpektovali ho,“ konštatoval Farkaš.



Bus pruhy sú zatiaľ aplikované na vstupe do kruhového objazdu na Tajovského ulici, od mestského parku a v smere od Rooseveltovej nemocnice. Čoskoro má pribudnúť bus pruh aj na Švermovej ulici popri plážovom kúpalisku, zatiaľ však bude len v testovacej verzii.



Ako Farkaš okrem iného pripomenul, vodiči vozidiel, pre ktorých je bus pruh vyhradený, sú povinní ho použiť prednostne. Je určený na premávku, nie na parkovanie. Zastavenie a státie vozidiel v ňom je zakázané a polícia ho bude sankcionovať.