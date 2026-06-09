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Výstavba bytového domu v Gelnici pokračuje podľa harmonogramu
Primátor pripomenul, že sa bytovú výstavbu v meste podarilo obnoviť po niekoľkých rokoch. Bývanie považuje za jeden z hlavných prostriedkov na zastavenie poklesu obyvateľov.
Autor TASR
Gelnica 9. júna (TASR) - Výstavba bytového domu v Gelnici pokračuje v súlade s harmonogramom. Nové byty na Sídlisku SNP by mali pribudnúť koncom roka. Po utorkovom kontrolnom dni to na sociálnej sieti uviedol primátor mesta Dušan Tomaško.
„Harmonogram prác je v súlade s termínom, aký bol odsúhlasený Štátnym fondom rozvoja bývania,“ povedal s tým, že okrem viac ako 20 bytových jednotiek má pribudnúť aj približne 50 parkovacích miest.
Primátor pripomenul, že sa bytovú výstavbu v meste podarilo obnoviť po niekoľkých rokoch. Bývanie považuje za jeden z hlavných prostriedkov na zastavenie poklesu obyvateľov. V pláne je aj ďalšia výstavba bytového domu na Športovej ulici, kde sa nachádza multifunkčné ihrisko. „Okrem toho plánujeme vrátiť život aj do centra mesta. Aj preto sme vlani odkúpili dom na Hlavnej ulici, v ktorom by mali vzniknúť štyri bytové jednotky,“ doplnil.
S výstavbou bytového domu na uvedenom sídlisku začali vo februári. Pôjde o jedno-, dvoj- a trojizbové byty. Mesto predtým uviedlo, že noví nájomcovia by sa do nich mohli nasťahovať najneskôr začiatkom budúceho roka. Nová bytovka by mala stáť takmer tri milióny eur. Peniaze na výstavbu získala radnica zo Štátneho fondu rozvoja bývania.
„Harmonogram prác je v súlade s termínom, aký bol odsúhlasený Štátnym fondom rozvoja bývania,“ povedal s tým, že okrem viac ako 20 bytových jednotiek má pribudnúť aj približne 50 parkovacích miest.
Primátor pripomenul, že sa bytovú výstavbu v meste podarilo obnoviť po niekoľkých rokoch. Bývanie považuje za jeden z hlavných prostriedkov na zastavenie poklesu obyvateľov. V pláne je aj ďalšia výstavba bytového domu na Športovej ulici, kde sa nachádza multifunkčné ihrisko. „Okrem toho plánujeme vrátiť život aj do centra mesta. Aj preto sme vlani odkúpili dom na Hlavnej ulici, v ktorom by mali vzniknúť štyri bytové jednotky,“ doplnil.
S výstavbou bytového domu na uvedenom sídlisku začali vo februári. Pôjde o jedno-, dvoj- a trojizbové byty. Mesto predtým uviedlo, že noví nájomcovia by sa do nich mohli nasťahovať najneskôr začiatkom budúceho roka. Nová bytovka by mala stáť takmer tri milióny eur. Peniaze na výstavbu získala radnica zo Štátneho fondu rozvoja bývania.