Výstavba bytovky v Gelnici sa začne čoskoro, je odovzdané stavenisko
Autor TASR
Gelnica 30. novembra (TASR) - S výstavbou nového bytového domu na sídlisku SNP v Gelnici sa začne čoskoro. Informuje o tom mesto na sociálnej sieti s tým, že stavenisko už odovzdalo zhotoviteľovi.
Podľa primátora Dušana Tomaška by v nadchádzajúcich dňoch mala byť zabezpečená prekládka optiky, ktorá vedie pod daným pozemkom. Po ukončení prípravných prác by sa potom malo pristúpiť k samotnej výstavbe.
V novej bytovke za takmer tri milióny eur by malo byť viac ako 20 nájomných bytov. Peniaze na financovanie výstavby získalo mesto zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Pribudnúť by mali aj nové parkovacie miesta pre obyvateľov sídliska.
„Ak chceme, aby sa zastavil odchod občanov z mesta, iná cesta, ako ponúknuť im nové príležitosti na bývanie, nie je. Aj preto chceme okrem tejto bytovky postaviť ešte jednu menšiu na Športovej ulici. Okrem toho, štyri bytové jednotky chceme vytvoriť v rodinnom dome na Hlavnej ulici, ktorý sme získali do vlastníctva mesta,“ dodal Tomaško.
